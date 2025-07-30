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Продажа товаров 18+ по биометрии увеличит объем онлайн-торговли в Новосибирске

  • 30/07/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Продажа товаров 18+ по биометрии увеличит объем онлайн-торговли в Новосибирске
По итогам 2024 года на долю дистанционных продаж пришлось почти 13% от общего оборота в рознице

В России планируют запустить проект по продаже на маркетплейсах товаров 18+. Однако, для оформления этой покупки нужно будет подтвердить возраст по биометрии. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. По данным издания, в Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и Росалкогольтабакконтроль направлено соответствующее поручение. Ведомства, совместно с АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ), должны провести подготовку к пилотному проекту. На конец июня в ГИС ЕБС зарегистрировано более 119 млн биометрических профилей, из них 85 млн фото и 34 млн записей голоса, говорится в письме Григоренко. Кроме того, ежедневно в системе регистрируется около 40 000 новых пользователей.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко в разговоре с корреспондентом Infopro54 поддержал этот проект. По его словам, его запуск расширит возможность продажи на маркетплейсах многих категорий товаров.

— Например, на онлайн-площадки наконец могут выйти продавцы алкоголя. Сейчас многие боятся, что разрешение на дистанционную продажу алкогольных напитков приведет к росту суррогата. На мой взгляд, это не так. Объем фальсифицированной продукции увеличивают запреты. Тем более сейчас маркетплейсы активно сотрудничают с «Честным знаком», другими госорганизациями, которые ведут учет товаропотока, отслеживают маркировку продукции, — рассуждает эксперт.

Кроме того, по его словам, биометрия позволит снизить риски продажи товаров не тем покупателям.

— Сейчас много узких моментов. Например, есть риск, что пиротехнику могут заказать и получить дети. Эти покупки приходится контролировать вручную. Многие зависит от добросовестности сотрудника ПВЗ. Биометрия позволит ограничить доступ к запрещенным товара несовершеннолетних покупателей. Или вейпы. Зачем запрещать их продажу полностью, если можно ограничить круг тех, кто может их приобрести, — говорит Москаленко.

В целом, собеседник уверен, что реализация пилотного проекта будет способствовать формированию культуры покупки товаров 18+ дистанционно.

— У нас уже достаточно хорошо обкатана биометрия на Госуслугах, как и в целом цифровизация многих процессов. Также стоит отметить, что пилот вписывается в закон о платформенной экономике и в стратегию развития платформ дистанционный торговли. Не исключаю, что и здесь будут появляться различные мошеннические схемы, но они, в отличии от реального мира, оставляют цифровой след, поэтому при наличии должных компетенций, вычисляются, — констатировал Алексей Москаленко.

Собеседник Infopro54 уверен, что реализация пилотного проекта по продаже на маркетплейсах товаров 18+ увеличит количество селлеров на онлайн-платформах и объемы Интернет-торговли.

По данным Новосибирскстата, на долю интернет-продаж в 2024 году в регионе пришлось 12.7% от совокупного оборота розничной торговли или свыше 136 млрд рублей. С 2020 года количество новосибирцев, совершающих онлайн-покупки, выросло в два раза.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские селлеры получают предупреждения от налоговой за дробление бизнеса

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Общество Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : маркетплейс биометрия


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