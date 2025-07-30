Рекламодателям

В Новосибирске регистрируют резкое снижение цен на куриные яйца

  • 30/07/2025, 11:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске регистрируют резкое снижение цен на куриные яйца
Показатель годовой «яичной дефляции» уже превысил 25%

В Новосибирской области пятый месяц подряд дешевеют куриные яйца. Согласно еженедельным сводкам Новосибирскстата средняя потребительская цена снизилась до 88,93 рубля за десяток.  Это данные на 21 июля. Сводка за последнюю неделю (будет опубликована в ближайшие два дня), скорее всего, покажет еще большее снижение. В новосибирских магазинах уже можно найти яйца, которые стоят менее 50 рублей.

Журналист Infopro54 29 июля посетил несколько продуктовых магазинов и зафиксировал такие цены на куриные яйца: категория С0 – 109,99 рубля, 89,99 рубля, 85,14 рубля, категория С1 – 64,99 рубля, 59,79 рубля, 40,99 рубля. Еще месяц назад цены были существенно выше. Если же посмотреть средние цены начала года (на 9 января десяток куриных яиц в Новосибирске стоил 122,93 рубля), то получается, что в 2024 этот продукт подешевел на 26,5%.

В ряде магазинов десяток яиц стоит менее 50 рублей

В Новосибирской области производством мяса птицы и яйца занимаются семь сельхозпредприятий. Пищевое куриное яйцо производят на трех птицефабриках. Их представители крайне неохотно комментируют «яичную дефляцию», как и другие процессы, происходящие в отрасли. Два эксперта предоставили редакции комментарии на условиях анонимности.

— Рентабельность производства яйца очень сильно упала. Спроса нет, ритейлеры выкручивают руки, заставляя снижать цены, и приходится идти на их условия, так как срок хранения у яйца короткий. Сейчас на выходе из фабрики цены на яйца устанавливаются не экономически обоснованные, а те, которые укажет собственник или гендиректор. Похожая ситуация наблюдалась несколько лет назад. Именно тогда часть птицефабрик Новосибирской области сократили поголовье, а часть начали перепрофилирование. В итоге мы получили дефицит яйца и мяса птицы и резкий рост цен, — отметил в разговоре с Infopro54 представитель одной из новосибирских птицефабрик.

В 2023 году и начале 2024 года в России была «яичная инфляция». Куриные яйца тогда дорожали настолько, что региональным властям и Минсельхозу приходилось оправдываться. Участники рынка подчеркивают связь тех событий с текущим падением цен.

— Давайте не будем забывать деталей того периода, когда все ахали, видя как растут цены на яйцо. Никто не хотел замечать противоречий. Нам всем сказали, чтобы у нас в России яйца не хватает, а спрос высокий. При этом в регионах, в том числе в Новосибирской области, прикрывали яичное производство, перепрофилируя птицефабрики. Где тут логика? И вдруг оказалось, что стране необходим импорт. Стали говорить, что турецкое и белорусское яйцо спасет наш рынок. На полках импортного яйца в Сибири никто не видел, его здесь и покупать не хотели. Но поставки были: импорт шел в переработку. На мой взгляд, кто-то заработал на той ситуации. Происходящее сейчас тоже кому-то выгодно, но не птицефабрикам точно. Очень плохо, если опять все кончится сокращением поголовья и уменьшением объема выпускаемой продукции в регионах, — сказал представитель птицефабрики, находящейся в Новосибирской области.

Согласно данным Новосибирскстата, в сельскохозяйственных организациях в январе – мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство яиц уменьшилось на 7,3%.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области цены на молодой картофель достигают 200 рублей за килограмм. Аграрии ожидают снижения цен в ближайшее время.

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина

141

Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : цены птицефабрики куриные яйца


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

На вопросы, которые задают жители двух крупнейших сибирских городов, отвечает кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске регистрируют резкое снижение цен на куриные яйца
30/07/25 11:00
Бизнес Общество Экономика
Андрей Травников поставил задачи по проведению предстоящего форума «Технопром»
30/07/25 10:50
Власть
Продажа товаров 18+ по биометрии увеличит объем онлайн-торговли в Новосибирске
30/07/25 10:00
Бизнес Общество Технологии
«Серьёзные люди воруют репчатый лук»: охранники рассказали о самых странных кражах в магазинах Новосибирска
30/07/25 9:00
Общество Экономика
С концессионера четвертого моста в Новосибирске взыскивают более 220 миллионов
29/07/25 19:00
Бизнес Власть
Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют запустить в сентябре
29/07/25 18:30
Общество Транспорт
Образовательная программа «Герои НовоСибири»: первый модуль завершен
29/07/25 18:15
Власть
В промышленном парке под Новосибирском запустят новый контейнерный терминал
29/07/25 18:00
Бизнес
Как бороться с нарушителями тишины: руководство для жителей частного сектора
29/07/25 17:37
Власть
«Лучше свалки убрать»: инженеры оценили реальность очистки Новосибирска от паутины проводов
29/07/25 17:30
Бизнес Власть Общество Экономика
Квартиры на вторичке в Новосибирске стали продаваться быстрее
29/07/25 17:00
Недвижимость
Новые правила для большегрузов в Новосибирске: что изменится
29/07/25 16:52
Власть
В новосибирском Союзе отцов оценили идею дополнительного выходного для родителей
29/07/25 16:00
Власть Общество
Мэрия Новосибирска купит технику для промывки ливневок
29/07/25 15:00
Бизнес Власть Город
Новосибирский медик рассказал о лихорадке чикунгунья из Китая
29/07/25 14:00
Общество
В Новосибирске в полтора раза увеличится количество платных парковок
29/07/25 13:00
Власть Город Транспорт
Анатолий Серышев сопровождает Михаила Мишустина в рабочей поездке в Омск
29/07/25 12:30
Власть
Новосибирские предприниматели отправили за границу мороженого на 275 млн рублей
29/07/25 12:00
Бизнес ВЭД
Победителей конкурса журналистов «Сибирь.ПРО» определит экспертное жюри
29/07/25 11:48
Бизнес
Двоих новосибирцев обвиняют в пропаганде терроризма и госизмене
29/07/25 11:00
Общество Право&Порядок
Популярное
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
О причинах появления крапивницы рассказала медик из Новосибирска
10/07/25 13:30
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Новости компаний
Банк Уралсиб предлагает бизнесу кредиты под зонтичное поручительство Корпорации МСП
30/07/25 9:30
Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт
29/07/25 9:10
Новосибирский стройкомплекс получил мощное электроснабжение
24/07/25 11:15
Банк Уралсиб выпустил клиенту экспресс-гарантию на платформе ВБЦ всего за 20 минут
22/07/25 9:08
Банк Уралсиб предлагает инновационные платёжные терминалы для торгового эквайринга
16/07/25 10:32
Новосибирские энергетики обновили около 700 опор ЛЭП за полгода
15/07/25 12:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно