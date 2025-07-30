В Новосибирске регистрируют резкое снижение цен на куриные яйца

В Новосибирской области пятый месяц подряд дешевеют куриные яйца. Согласно еженедельным сводкам Новосибирскстата средняя потребительская цена снизилась до 88,93 рубля за десяток. Это данные на 21 июля. Сводка за последнюю неделю (будет опубликована в ближайшие два дня), скорее всего, покажет еще большее снижение. В новосибирских магазинах уже можно найти яйца, которые стоят менее 50 рублей.

Журналист Infopro54 29 июля посетил несколько продуктовых магазинов и зафиксировал такие цены на куриные яйца: категория С0 – 109,99 рубля, 89,99 рубля, 85,14 рубля, категория С1 – 64,99 рубля, 59,79 рубля, 40,99 рубля. Еще месяц назад цены были существенно выше. Если же посмотреть средние цены начала года (на 9 января десяток куриных яиц в Новосибирске стоил 122,93 рубля), то получается, что в 2024 этот продукт подешевел на 26,5%.

В Новосибирской области производством мяса птицы и яйца занимаются семь сельхозпредприятий. Пищевое куриное яйцо производят на трех птицефабриках. Их представители крайне неохотно комментируют «яичную дефляцию», как и другие процессы, происходящие в отрасли. Два эксперта предоставили редакции комментарии на условиях анонимности.

— Рентабельность производства яйца очень сильно упала. Спроса нет, ритейлеры выкручивают руки, заставляя снижать цены, и приходится идти на их условия, так как срок хранения у яйца короткий. Сейчас на выходе из фабрики цены на яйца устанавливаются не экономически обоснованные, а те, которые укажет собственник или гендиректор. Похожая ситуация наблюдалась несколько лет назад. Именно тогда часть птицефабрик Новосибирской области сократили поголовье, а часть начали перепрофилирование. В итоге мы получили дефицит яйца и мяса птицы и резкий рост цен, — отметил в разговоре с Infopro54 представитель одной из новосибирских птицефабрик.

В 2023 году и начале 2024 года в России была «яичная инфляция». Куриные яйца тогда дорожали настолько, что региональным властям и Минсельхозу приходилось оправдываться. Участники рынка подчеркивают связь тех событий с текущим падением цен.

— Давайте не будем забывать деталей того периода, когда все ахали, видя как растут цены на яйцо. Никто не хотел замечать противоречий. Нам всем сказали, чтобы у нас в России яйца не хватает, а спрос высокий. При этом в регионах, в том числе в Новосибирской области, прикрывали яичное производство, перепрофилируя птицефабрики. Где тут логика? И вдруг оказалось, что стране необходим импорт. Стали говорить, что турецкое и белорусское яйцо спасет наш рынок. На полках импортного яйца в Сибири никто не видел, его здесь и покупать не хотели. Но поставки были: импорт шел в переработку. На мой взгляд, кто-то заработал на той ситуации. Происходящее сейчас тоже кому-то выгодно, но не птицефабрикам точно. Очень плохо, если опять все кончится сокращением поголовья и уменьшением объема выпускаемой продукции в регионах, — сказал представитель птицефабрики, находящейся в Новосибирской области.

Согласно данным Новосибирскстата, в сельскохозяйственных организациях в январе – мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство яиц уменьшилось на 7,3%.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области цены на молодой картофель достигают 200 рублей за килограмм. Аграрии ожидают снижения цен в ближайшее время.