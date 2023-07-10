Андрей Травников потребовал еженедельно контролировать реализацию инвестпрограммы ремонта коммунальных сетей в Новосибирске

О промежуточных итогах ремонтной кампании тепловых сетей в Новосибирской области доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

Андрей Травников подчеркнул: программа обновления коммунальной сферы в ближайшие годы кратно вырастет.

«Задача минЖКХ – оценить, готовы ли к этому коммунальные предприятия и подрядные организации. Чтобы не получилось так, как было по программе ремонта дорог, строительства социальных объектов, когда мы увеличиваем объёмы и финансирование, а наши подрядчики и проектировщики оказываются не готовы. Ваша задача – заранее просчитать, хватает ли сил, все ли готовы по компетенциям, по количеству людей к выполнению новых задач. Второй год «Сибирская генерирующая компания» реализует инвестиционную программу в увеличенных объёмах. Два года назад мы приняли непростые решения и по долгосрочному регулированию, и по налоговым льготам для того, чтобы была возможность эти объёмы реализовывать. Договаривались с мэрией и горсоветом о том, что реализация инвестпрограммы будет взята на контроль. Надеюсь, что ни у кого, кроме школьников, каникулы не наступили. Оперативный еженедельный контроль должен быть организован как управленческий, так и общественный. Ну и, конечно, на организацию работ смотреть, а не только на объёмы. Неприятно, если на каких-то объектах работы начинали в апреле, а закончат только в сентябре. Целое лето с раскопками жители будут мучиться», – заявил Губернатор о необходимости сокращения сроков разрытия.

В ходе летней кампании планируется капитально отремонтировать и реконструировать 132 котла в муниципальных котельных и 79,4 километра тепловых сетей. Уже выполнен капремонт 15 котлов и 18,5 км теплосетей. Гидравлические испытания завершены в 34 муниципальных образованиях, в Новосибирске испытания планируется завершить 18 августа.

В 2023 году в рамках инвестиционной и ремонтной программ новосибирского филиала СГК в Новосибирске планируется выполнить капитальный ремонт 32 участков теплосетей общей протяжённостью 19,2 км.

В 2022-2023 годах Правительством Новосибирской области проведена масштабная работа по привлечению дополнительных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры. За счёт привлечённых заёмных средств ППК «Фонд развития территорий» в 2023-2024 году планируется построить 6 газовых котельных общей мощностью 161 МВт и реконструировать 18,5 км сетей теплоснабжения.

Так, в р. п. Мошково ведётся комплексная модернизация системы теплоснабжения, которая включает строительство 5 газовых котельных взамен угольных и 14,3 км сетей. В Бердске началось строительство новой газовой котельной взамен выводимой из эксплуатации котельной «ТГК-1». Эта котельная обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением почти треть населения Бердска. Проект является самым крупным, на его реализацию планируется направить около 1,5 млрд рублей.

В Новосибирске, за счёт бюджетного кредита, запланирована реконструкция теплосетей с целью снижения аварийности на участках общей протяжённостью 4,2 километров по ул. Связистов, Революции, Дачная, Широкая.

В рамках утверждённой Правительством Новосибирской области программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры планируется проведение капитального ремонта и реконструкции 242 километров коммунальных сетей, в том числе 69 километров тепловых сетей. Финансирование программы составляет 4,5 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета – 2,1 млрд рублей, средства ППК «Фонд развития территорий» – 2,3 млрд рублей.