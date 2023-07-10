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Банк «Левобережный» предлагает установку онлайн-кассы от партнера

  • 10/07/2023, 12:24
ИП и юрлица, обратившись в Банк «Левобережный», могут установить онлайн-кассы.

Онлайн-кассы aQsi 5 со встроенным эквайрингом от партнёра Банка «Левобережный» поддерживают требуемый 54-ФЗ формат чеков с указанием всех необходимых реквизитов ионлайн касса имеют все сертификаты для приема платежей. Касса подходит как для стационарного, так и для мобильного применения.

При покупке кассы банк предлагает выгодные ставки на торговый эквайринг: 0,4 % — для ЖКХ; от 0,8% — для медицины и образования; 1,3% — для АЗС; 1,4% — для аптек; от 1,45 % — для супермаркетов; 1,8 % — для ресторанов быстрого питания. Рассчитайте свою ставку от оборота. С подробной информацией о проведении оплаты можно ознакомиться в разделе «Тарифы».

Подайте заявку на установку онлайн-кассы. По вопросам обслуживания обращайтесь по номеру 8-800-3333-555 или к персональному менеджеру.

 

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Фото freepik.com/author/prostooleh

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : услуги банков онлайн-кассы Банк Левобережный


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