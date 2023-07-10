Банк «Левобережный» предлагает установку онлайн-кассы от партнера

Онлайн-кассы aQsi 5 со встроенным эквайрингом от партнёра Банка «Левобережный» поддерживают требуемый 54-ФЗ формат чеков с указанием всех необходимых реквизитов и имеют все сертификаты для приема платежей. Касса подходит как для стационарного, так и для мобильного применения.

При покупке кассы банк предлагает выгодные ставки на торговый эквайринг: 0,4 % — для ЖКХ; от 0,8% — для медицины и образования; 1,3% — для АЗС; 1,4% — для аптек; от 1,45 % — для супермаркетов; 1,8 % — для ресторанов быстрого питания. Рассчитайте свою ставку от оборота. С подробной информацией о проведении оплаты можно ознакомиться в разделе «Тарифы».

Подайте заявку на установку онлайн-кассы. По вопросам обслуживания обращайтесь по номеру 8-800-3333-555 или к персональному менеджеру.