Андрей Травников проверил подготовку военно-полевых курсов в центре «Звезда»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил содержание двухнедельных военно-полевых курсов, которые проходят участники первого набора программы «Звезда». Об этом он сообщил на своей странице в Телеграм.

— На старте проекта я выдвинул требование, чтобы программа была максимально насыщенной. Записаться может каждый мужчина, который хочет проверить, насколько он готов защищать Родину, — подчеркнул губернатор.

Травников также отметил, что полигон стал своего рода испытательной лабораторией для изделий военного назначения, разрабатываемых новосибирскими предпринимателями и конструкторами.

Центр «Звезда» был создан с помощью специалистов НВВКУ, опытных инструкторов, в том числе, побывавших в зоне СВО. В центре проводят подготовку тактической медицины, топографии, управления БПЛА, ведения стрелкового боя.

Ранее редакция сообщала о том, что главный тренер сборной Новосибирской области по самбо погиб на СВО.