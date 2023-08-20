В Новосибирск привезли новый орган из Филиппин

В католическом кафедральном соборе в Новосибирске появился новой орган. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Соборе на Горького 100».

— Фирма «Диего Сера Оrganbuilders» изготовила орган на Филиппинах, — отметили в соборе. — В июле орган установили в храме, сейчас идет процесс интонировки — его полностью завершат к концу августа.

Орган уже отыграл свой первый концерт 16 августа. На концерте присутствовали органные мастера, директора фирмы Diego Cera Сэлвин Тагле и Джулиус Пухай.

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