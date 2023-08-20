В Новосибирске собаку спасли из колодца благодаря перегрызенным проводам

В Новосибирске 19 августа собака упала в колодец на Бердском шоссе. Она перегрызла интернет-провода благодаря этому ее нашли и спасли. Об этом сообщили в группе МАСС в соцсети ВКонтакте.

Специалисты заметили сбой в работе интернета и пошли проверять, где именно проблемы так и наткнулись на четвероногого друга.

— Может смекалка, может случайность, — прокомментировали спасатели МАСС.

Ранее редакция сообщала о том, что судебный пристав спас умирающего мужчину под Новосибирском.