Более семи лет потребуется новосибирцам, чтобы накопить на квартиру

Жителям Новосибирской области, чтобы купить квартиру без ипотеки, нужно копить в течение 7,2 лет с учетом средней зарплаты в 76 тысяч 173 рубля и средней стоимости квартиры в 6 586 935 рублей, подсчитали эксперты портала «Мир квартир». При этом предполагается, что заработная плата потенциального приобретателя недвижимости будет полностью направляться на сбережения.

Регион находится по этому показателю на 62 месте в рейтинге по скорости накопления (из 85). Год назад новосибирцам требовалось 7,5 лет (60 место в рейтинге).

Для сравнения, жителям Красноярского края потребуется 5 лет и 1 месяц (при зарплате в 92 тысячи рублей и стоимости квартиры вы 5,6 млн рублей), томичам — 6,4 лет (при зарплате в 75,6 тысяч рублей и стоимости квартиры в 5,7 млн рублей), омичам — 7,2 года (при среднем ежемесячном доходе в 65,1 тысячу рублей и стоимости недвижимости в 5,6 млн рублей).

В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 5 841 262 рубля и зарплате 86 582 руб./мес., составит 5,6 года.

Стоит отметить, что на собственный дом новосибирцам необходимо копить 7 лет и 3 месяца.

Напомним, аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечал, что при получении кредита по семейной ипотеке сроком на 25 лет суммарная переплата за весь период кредитования составит 93%. Таким образом, за 25 лет заемщик выплачивает стоимость двух квартир. При покупке квартиры по рыночной ипотеке, по подсчетам эксперта, заемщик переплатит от 536% до 568%, то есть фактически заплатит более чем за 6 квартир. При строительстве жилого дома — от 571% до 585%.

Ранее редакция сообщала, что цены на вторичку в Новосибирске пошли вверх. За полтора месяца стоимость квадрата «подросла» на 4% со 129 тысяч за кв. метр до 134 тысяч рублей.