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Более семи лет потребуется новосибирцам, чтобы накопить на квартиру

  • 23/04/2025, 10:02
Автор: Оксана Мочалова
Более семи лет потребуется новосибирцам, чтобы накопить на квартиру
При условии, что вся зарплата будет полностью направляться на сбережения

Жителям Новосибирской области, чтобы купить квартиру без ипотеки, нужно копить в течение 7,2 лет с учетом средней зарплаты в 76 тысяч 173 рубля и средней стоимости квартиры в 6 586 935 рублей, подсчитали эксперты портала «Мир квартир». При этом предполагается, что заработная плата потенциального приобретателя недвижимости будет полностью направляться на сбережения.

Регион находится по этому показателю на 62 месте в рейтинге по скорости накопления (из 85). Год назад новосибирцам требовалось 7,5 лет (60 место в рейтинге).

Для сравнения, жителям Красноярского края потребуется 5 лет и 1 месяц (при зарплате в 92 тысячи рублей и стоимости квартиры вы 5,6 млн рублей), томичам — 6,4 лет (при зарплате в 75,6 тысяч рублей и стоимости квартиры в 5,7 млн рублей), омичам — 7,2 года (при  среднем ежемесячном доходе в 65,1 тысячу рублей и стоимости недвижимости в 5,6 млн рублей).

В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 5 841 262 рубля и зарплате 86 582 руб./мес., составит 5,6 года.

Стоит отметить, что на собственный дом новосибирцам необходимо копить 7 лет и 3 месяца.

Напомним, аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечал, что при получении кредита по семейной ипотеке сроком на 25 лет суммарная переплата за весь период кредитования составит 93%. Таким образом, за 25 лет заемщик выплачивает стоимость двух квартир. При покупке квартиры по рыночной ипотеке, по подсчетам эксперта, заемщик переплатит от 536% до 568%, то есть фактически заплатит более чем за 6 квартир. При строительстве жилого дома — от 571% до 585%.

Ранее редакция сообщала, что цены на вторичку в Новосибирске пошли вверх. За полтора месяца стоимость квадрата «подросла» на 4% со 129 тысяч за кв. метр до 134 тысяч рублей.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : покупка квартиры недвижимость


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