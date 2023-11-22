Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, как бойцы ЧВК «Вагнер» могут получить льготы и ветеранское удостоверение. Он прокомментировал это во время прямого эфира на ОТС.

Травникову животрепещущий вопрос задала жена одного из бойцов «Вагнера». Ее муж не может получить удостоверение ветерана боевых действий, а также различные льготы и пройти реабилитацию.

Губернатор объяснил, как проходит взаимодействие с бойцами ЧВК. Он подчеркнул, что «Вагнер» и Минобороны – это две разные структуры. Поэтому они не обмениваются информацией о бойцах.

Также он отметил, что если бойцу была присуждена госнаграда, то указ о награждении подписывает президент.

— К таким документам доступ есть, и сотрудники военкомата должны проверить все госнаграды, которые присвоены человеку, — обратил внимание губернатор.

Но, если речь заходит о наградах именно ЧВК или ДНР, то военкомат не имеет сведений о владельцах. Поэтому для необходимых отметок в военном билете, бойцам нужно обращаться в центр «Вагнера».

Тоже самое касается удостоверений ветерана. Военкоматы не могут их выдать из-за отсутствия сведений о бойце. Этим тоже занимаются центр «Вагнер» или фонд «Защитников Отечества».

— Там работают в том числе представители ЧВК «Вагнер». Они помогут собрать все необходимые документы и сопроводить их, — отметил Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что власти области максимально упростили и сократили требования для получения военнослужащими региональных мер поддержки.

— Мы не делаем никакого различия между категориями участников СВО, — подчёркивает губернатор.

А для участия в областной программе реабилитации не нужна справка о ранении. Бойцам нужно просто обратиться к врачу по месту жительства, который даст направление.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский завод передал Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков.