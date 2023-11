Новосибирская филармония представит джазовое посвящение Мэрилин Монро

2 декабря преподнесет незабываемый сюрприз поклонникам джазовой музыки – новую программу Анастасии Лютовой и группы «Лютый бэнд». Мэрилин Монро – одно из самых культовых имен XX века, ярчайший феномен и символ Голливуда, самая притягательная и загадочная женщина своего времени.

Она никогда не называла себя певицей, но «I Wanna Be Loved by You», «Diamonds Are a Girl’s Best Friend», «My Heart Belongs to Daddy» и многие другие композиции знают во всем мире именно в исполнении Мэрилин Монро. Актриса не обладала сильным голосом, но услышав ее чувственный вокал, зал замирал. Монро не просто исполняла хиты, но и активно общалась с известными джазовыми музыкантами того времени, такими как Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд. Являясь частью богемной Америки, джаз и кинематограф эпохи «Золотого Голливуда» тесно связаны между собой. А обворожительная Мэрилин – прекрасный символ этой связи.

В программе «Джазовое посвящение Мэрилин Монро» («The Marilyn Monroe Songbook») музыканты исполнят всем известные песни из репертуара актрисы в собственном джазовом прочтении. Каждая из них – воспоминание о личности, которая была гораздо глубже, чем ее обворожительный облик. Именно поэтому художники всего мира вновь и вновь оживляют ее образ в кино, театре, литературе и музыке.

Анастасия Лютова – одна из самых ярких певиц современной российской джазовой сцены. В 2019 году Анастасия Лютова и «Лютый бэнд» выпустили дебютный альбом «Some like it jazz» на ведущем джазовом лейбле «Venus Records» в Японии, став первым российским джазовым коллективом на знаменитом лейбле. Лицо Анастасии украсило обложку авторитетного журнала «Jazz Perspective».

«Современная, оригинальная, с запоминающимся собственным тембром и манерой и при этом обладающая вкусом и знающая стиль и канон джазового искусства», – Кирилл Мошков, главный редактор журнала «Jazz.ru».

Выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, вокалистка и аранжировщик, Анастасия – лауреат международных конкурсов, среди которых «Gnesin jazz», «Рояль в джазе», «Jazz Birds».

Анастасия Лютова и «Лютый бэнд» возвращают джазовому мейнстриму его былое величие, в их репертуаре – джазовые стандарты знаковых композиторов XX века (Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Коул Портер, Антонио Карлос Жобим, Хорас Сильвер и др.), которым они посвятили целые концертные программы.

«Лютый бэнд» представляют музыканты первой лиги российского джаза: Юрий Севастьянов – тенор- и сопрано-саксофонист, композитор – один из самых перспективных молодых музыкантов, осваивающих российскую джазовую сцену; Алексей Подымкин – известный пианист и бэнд-лидер, сотрудничающий с международными звездами джаза; Владимир Кольцов-Крутов – один из самых востребованных контрабасистов России; Алексей Беккер – не только блестящий барабанщик, но и пианист, аранжировщик.

Анастасия Лютова также сотрудничает с «Marion Cowings», Даниилом Крамером, оркестром имени Олега Лундстрема, «Mussorgsky Jazz Orchestra», Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана, коллективом «Ленинградский Патефон».

