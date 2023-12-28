Андрей Травников вручил награды героям СВО в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области вручил госнаграды участникам добровольческих отрядов и частных военных компаний. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
— Эти организации во многих отношениях закрыты, но нам удалось наладить взаимодействие, — отметил губернатор.
Травников также рассказал, что на данный момент налажена процедура оформления удостоверений ветеранов боевых действий. Также он рассказал о том, что для правительства все участники СВО одинаково равны.
Ранее редакция сообщала о том, что участникам СВО присвоили статус ветерана боевых действий в Новосибирске.
Фото со страницы губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Телеграм
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