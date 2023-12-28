Губернатор Травников официально объявил об отставке мэра Новосибирска

На итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников развеял слухи об отставке мэра города.

― Анатолий Локоть написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение. Исполнять обязанности сейчас будет его заместитель, ― подтвердил губернатор.

В апреле 2014 года Анатолий Локоть в напряженной борьбе выиграл выборы на пост мэра города Новосибирска — он набрал 44 процента голосов избирателей.

В 2019 году новосибирцы во второй раз доверили ему управление городом. 8 сентября на выборах мэра Новосибирска Анатолий Локоть получил поддержку более 50 % проголосовавших.

Полномочия мэра истекали осенью 2024 года, но Локоть принял решение уйти досрочно.

Ранее редакция писала, что в городе активно обсуждают увольнение мэра, но официально в администрации эти слухи не подтверждали.