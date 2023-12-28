Суд отменил штраф в 106 млн за срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска отменил решение мирового суда, оштрафовавшего на 106,7 миллионов рублей гендиректора ООО «Элинальфа» Алексея Грибана за срыв сроков сдачи объекта. С жалобой на решение мирового судьи обратился адвокаты Грибана.

— Постановлением Кировского районного суда Новосибирска отменено постановление мирового судьи, которым генеральный директор ООО «ЭлинАльфа» был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного. Производство по делу об административном правонарушении прекратить, удовлетворив жалобу защитников, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в ноябре 2022 года суд установил вину Алексея Грибана в нарушении сроков выполнения работ по государственным контрактам: на 1 сентября 2022 объем выполненных работ по контракту составил 46% или 3 млрд 622 млн рублей, невыполненных — 54% или 4 млрд 268 млн рублей. Ему был назначен штраф в сумме 106 711 604 рубля 17 копеек. Грибан подал апелляционную жалобу.

Ранее редакция сообщала о том, что мировой судья 6-го судебного участка Кировского судебного района Новосибирска после повторного рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении директора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана признал его виновным в нарушении сроков выполнения работ по госконтрактам и назначил наказание в виде штрафа в размере 106,7 млн рублей.