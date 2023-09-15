Виктор Толоконский сравнил пробки Новосибирска и Красноярска

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский сравнил пробки в Красноярске и Новосибирске. Об этом он рассказал в эфире радио «Городская волна».

По словам экс-губернатора, люди ранее не понимали зачем строят такие широкие объекты как: Вокзальная магистраль, улицы Нарымскую и Жуковского. Жителям было сложно переходить такие большие дороги.

— И посмотрите сегодня на Красноярск — город старый, улицы узкие. Там проблемы острее, чем в Новосибирске, — отметил Толоконский. — А сейчас когда машин стало больше все встало на свои места.

Также Толоконский подчеркнул, что по его мнению, в столице Сибири не хватает двухуровневых развязок.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть свернул не туда на кольце ада.