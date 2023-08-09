Бог накажет: в Новосибирске судят серийного вора, который ограбил храм

35-летний сибиряк Андрей П. целый год обворовывал разные заведения: офисы, дома культуры, СТО, кафе, поликлиники.

В мае 2023 года какая-то нечистая сила занесла вора в Храм Георгия Победоносца. Андрей пришел сюда вовсе не каяться в своих преступлениях. Мужчина вынес из церковной лавки иконы и серебряные кольца с молитвами. На этом и попался.

— Сумма всего награбленного составила 650 тысяч рублей. Калининский районный суд начал рассматривать дело в отношении Андрея П., обвиняемого в 31 эпизоде по статьям «Кража», — сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

Сибиряк, кстати, сознался в содеянном.