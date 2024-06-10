Андрей Турчак назначен врио главы Республики Алтай

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. 4 июня он подписал соответствующий указ.

Сегодня, 10 июня, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил нового главу депутатам Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, руководителям региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественности региона.

По словам полпреда, в настоящее время Андрею Турчаку следует сосредоточиться на решении стратегических задач, связанных с достижением национальных целей, обозначенных главой государства.

— Важно сохранить и продолжить конструктивное взаимодействие органов исполнительной власти республики с федеральными ведомствами, депутатским корпусом, органами местного самоуправления, деловым и экспертным сообществами, институтами гражданского общества, средствами массовой информации, — отметил он.

Главе региона необходимо реализовать специальные меры для развития малого и среднего бизнеса, стимулировать строительство жилья и социальных объектов, развивать сельскохозяйственное производство, улучшать транспортную доступность, модернизировать сферу туризма. Кроме того, следует продолжать работу в части поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Еще одним значимым направлением является налаживание более тесного взаимодействия с Китаем, имеющего с республикой общую границу.

Напомним, 4 июня 2024 года Олег Хорохордин объявил об уходе с должности главы Республики Алтай. В своем обращении к жителям, он сообщил, что переходит на другое место работы. Он поблагодарил президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, представителей властей региона и жителей региона за всестороннюю поддержку.

Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в г. Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. С 1996 по 2007 годы работал на руководящих должностях в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец». С 2009 года возглавлял Псковскую область. С 2017 года – член Совета Федерации России, в том же году назначен временно исполняющим полномочия Секретаря Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», в 2021 году переизбран на эту должность. В 2020 году стал первым заместителем Председателя Совета Федерации РФ.

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