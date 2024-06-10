«Умоляла ее пристрелить»: страдалицу и человека-червяка встретили бойцы ГБР в Новосибирске

В прошедшее воскресенье у бойцов ГБР произошли необычные встречи в Новосибирске.
Прибыв на вызов в 17.43 к павильону на улице Шамшурина ГБРовцы были ошарашены поведением женщины. В одном из бойцов буйная мадам признала мужа, который якобы недавно ее бросил. Ко второму охраннику сибирячка обратилась с весьма странной просьбой.
— Она принялась умолять пристрелить ее, чтобы избавить от сильных душевных страданий, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
Гвардейцы не стали выполнять просьбу расстроенной женщины, но передали ее бригаде скорой психиатрической помощи, которая её тут же и госпитализировала.
На этом приключения ГБР не закончились — через пару часов поступил вызов из магазина на улице Забалуева.
Приехавшие на вызов бойцы увидели странную картину: ползая на четвереньках по цветочной клумбе, мужчина жевал сырую после дождя землю и извивался как червяк.
— Поскольку на охраняемый объект человек-червяк не посягал, то задерживать его бойцы ГБР не стали, а просто попросили уйти домой, что тот и сделал, встав на ноги, — пояснили в агентстве.
Ранее редакция сообщала о том, что родители привезли в больницу Новосибирска пьяного 13-летнего ребенка и устроили в приемном покое дебош. Успокаивать супружескую пару пришлось прибывшим на место бойцам ГБР.
Источник фото: freepik.com/автор alexphotos
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