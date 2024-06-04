Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке

Сегодня, 4 июня, глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе с должности. В своем обращении к жителям, он сообщил, что переходит на другое место работы.

— Вы знаете, что в этом году заканчиваются мои полномочия главы Республики Алтай. За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны. Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай, — отметил он и поблагодарил президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, представителей властей региона и жителей региона за всестороннюю поддержку.

На пост нового главы Республики Алтай прочат первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. По одной из версий, его переход с федерального уровня на региональный связан с необходимостью более тесного взаимодействия с Китаем, имеющего с республикой общую границу.

Олег Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Алтайского края. Окончил Алтайскую академию экономики и права, а также аспирантуру Российской академии госслужбы при президенте РФ. Республику Алтай возглавил в марте 2019 года. На этом посту он сменил Александра Бердникова. До назначения в регион Хорохордин возглавлял совет «ГЛОНАСС» и был замруководителя секретариата вице-премьера. Его пятилетний срок полномочий истекал в сентябре 2024 года.

Напомним, на прошлой неделе в отставку ушла глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова (руководила округом с 2020 года), врио главы региона стал бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук.

31 мая свою должность покинул самарский губернатор Дмитрий Азаров. В 2017 году президент Путин назначил его врио губернатора Самарской области. В 2018 году Азаров победил на прямых выборах, набрав 72,63% голосов. Временно исполняющим губернатора области назначен экс-глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

Кроме того, сменилось руководство еще нескольких регионов: Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей и Хабаровского края. Причина — переход губернаторов на работу в правительство РФ.

Ранее редакция сообщала, что глава правительства Кузбасса и экс-мэр Кемерова Илья Середюк назначен врио губернатора.