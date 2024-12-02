Анна Терешкова присоединилась к партии ЛДПР в Новосибирске

Как и прогнозировали политологи, экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова присоединяется к партии ЛДПР. Завтра пройдет пресс-конференция, посвященная презентации нового состава ЛДПР в Новосибирской области. Депутат Госдумы от партии, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой представит новую команду. В нее войдет, в том числе Анна Терешкова. Ее должность обозначена, как руководитель аппарата реготделения партии по взаимодействию с органами государственной власти.

Напомним, на минувшей неделе Анна Терешкова получила статус члена Общественного совета при Законодательном собрании. На этот пост ее выдвинула партия ЛДПР.

— Инициатива принадлежит ЛДПР, что подсказывает — слухи о скором проявлении экс-чиновницы в партии «соколов» скоро обретут подтверждение, — ранее комментировал главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов. — ЛДПР состоялась как партия вождистского типа. Роль личности в продвижении бренда в этом случае бесспорна. Яркий и противоречивый образ Терешковой вполне может вписаться в нарратив политической структуры, блуждающей в смыслах после смерти Создателя. Вопросы в сподвижниках и подходах к партийному администрированию. Будет ли Анна Васильевна собирать команду самостоятельно или же этим займутся московские комиссары в пыльных шлемах (точнее, в фуражках)? До парламентских выборов 2026 года загадывать, казалось бы, далеко, но уже надо. На областных выборах 2025 года ЛДПР может претендовать на мандаты.

Анна Терешкова занимала должность директора департамента культуры мэрии Новосибирска с 2014 года. Впоследствии была назначена вице-мэром. 14 июня 2024 года она покинула свой пост.

Ранее редакция сообщала о том, что ЛДПР восстанавливает сеть в районах Новосибирской области.