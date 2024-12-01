ЛДПР восстанавливает сеть в районах Новосибирской области

Исполняющий обязанности координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР Никита Столповский проводит встречи с партийцами в районах области. Ключевая цель поездок — перезапуск местных отделений партии, говорится в группе ЛДПР ВКонтакте.

— Стратегия перезапуска местных отделений заключается в налаживании эффективных рабочих процессов и создании удобных условий для взаимодействия с населением. Важным элементом является открытие общественных приёмных, где жители смогут оставить свои обращения, получить консультацию, попасть на приём к депутатам или вступить в партию. Это особенно важно на тех территориях, где такие процессы ещё не налажены или требуют дополнительной поддержки, — уточнили в ЛДПР.

Как говорится в сообщении, встречи прошли в восьми районах: Маслянинском, Барабинском, Куйбышевском, Здвинском, Купинском, Карасукском, Баганском и Краснозерском.

— Если поездка была действительно результативной, то это приличный куст. Сеть в районах с начала 90-х считалась сильным звеном новосибирских «жириновцев». Для успешного перезапуска франшизы ЛДПР необходимо взбодрить адептов на местах, — комментирует главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.

Напомним, на минувшей неделе экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова получила статус члена Общественного совета при Законодательном собрании.

— Инициатива принадлежит ЛДПР, что подсказывает — слухи о скором проявлении экс-чиновницы в партии «соколов» скоро обретут подтверждение, — не исключает Андрей Кузнецов. — ЛДПР состоялась как партия вождистского типа. Роль личности в продвижении бренда в этом случае бесспорна. Яркий и противоречивый образ Терешковой вполне может вписаться в нарратив политической структуры, блуждающей в смыслах после смерти Создателя. Вопросы в сподвижниках и подходах к партийному администрированию. Будет ли Анна Васильевна собирать команду самостоятельно или же этим займутся московские комиссары в пыльных шлемах (точнее, в фуражках)? До парламентских выборов 2026 года загадывать, казалось бы, далеко, но уже надо. На областных выборах 2025 года ЛДПР может претендовать на мандаты.

Анна Терешкова занимала должность директора департамента культуры мэрии Новосибирска с 2014 года. Впоследствии была назначена вице-мэром. 14 июня 2024 года она покинула свой пост.

Ранее редакция сообщала о том, что Анна Терешкова заняла пост директора Новосибирской филармонии.