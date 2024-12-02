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В Новосибирске автоматизируют сбор налогов по упрощенке с малого бизнеса

  • 02/12/2024, 19:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске автоматизируют сбор налогов по упрощенке с малого бизнеса
Переход на новый налоговый режим осуществляется добровольно и доступен не для всех предпринимателей

С 1 января 2025 года в Новосибирской области начинает действовать Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Как пояснил министр промышленности региона Андрей Гончаров она упростит налоговое администрирование для малого и среднего бизнеса и освободит предпринимателей от избыточной отчетности, чтобы у них было больше времени для развития своего дела.

— Налогоплательщики, применяющие АУСН, освободятся от уплаты страховых взносов работников, а также за себя как индивидуального предпринимателя, — отметил министр. — Формирование пенсионных прав и социального страхования сохраняется с финансированием за счет бюджетных средств из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет.

Кроме того, с предпринимателя, который перейдет на новую систему, не будут требовать 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчеты, предоставляемые в СФР. Бизнес, работающий по упрощенке, не будет обязан вести книгу учета доходов и расходов, — он будет осуществляться автоматически в кабинете налогоплательщика.

Федеральная налоговая служба уточняет, кто может использовать специальный налоговый режим:

  • численность работников не более 5 человек;
  • годовой доход не более 60 млн руб.;
  • остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.;
  • расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;
  • заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме;
  • не применяют иные специальные налоговые режимы;
  • иные условия, установленные п. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.02.2022 № 17-ФЗ.

Совмещение АУСН с иными режимами налогообложения не допускается.

Для действующих организаций и индивидуальных предпринимателей АУСН будет доступен для перехода с 1 января 2025 года. Новички могут подать заявление не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. Уведомление о переходе на АУСН можно подать через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченную кредитную организацию. Переход на новый налоговый режим осуществляется добровольно.

Напомним, с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 года включительно эксперимент по внедрению АУСН проводится на территории 4 субъектов Российской Федерации: Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан.

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Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : АУСН Автоматизированная упрощенная система налогообложения


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