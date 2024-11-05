Экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заняла пост директора Новосибирской филармонии.

5 ноября министр культуры региона Юлия Шуклина представила Терешкову коллективу. По ее словам, главной задачей Анны Терешковой на новом посту является поддержание и укрепление статуса Новосибирской филармонии как лучшего музыкального учреждения в стране, а в идеале — и в мире.

– Мы по праву считаем наш город культурной столицей Сибири и должны применять наши лучшие профессиональные качества в единой команде во благо культуры нашего региона, – подчеркнула Анна Терешкова.

Напомним, Анна Терешкова занимала должность директора департамента культуры мэрии Новосибирска с 2014 года. Впоследствии была назначена вице-мэром. 14 июня 2024 года она покинула свой пост.

В кулуарах обсуждается информация о том, что Анна Терешкова вскоре также может возглавить реготделение партии ЛДПР в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Олег Клемешов заменил Сергея Семку в правительстве Новосибирской области.