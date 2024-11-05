Сервис по контролю за содержанием дорог Новосибирска готовят к зиме

Цифровой сервис визуализации данных по контролю за содержанием улично-дорожной сети города, который создают в Новосибирске, наполняется новыми данными. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента связи и информатизации Максим Русин, сегодня интерактивная панель включает в себя 40 параметров по каждому району города. В нее входят общие данные по улично-дорожной сети, по наличию техники, машинах, находящихся на улицах города и в ремонте, укомплектованию штата, данные по количеству ДТП, результатах уборки по всем видам уборки и т.д.

— Сейчас дашборд подготовлен к работе в зимних условиях. В него включена уборка дорог от снега, очистка тротуаров, лестниц, площадок и остановок от снега и наледи, использование противогололедных материалов, — пояснил Русин. — Также в районах обучены специалисты, которые будут вносить актуальные данные в сервис.

По его словам, первые данные по уборке улично-дорожной сети муниципалитет начнет получать после выпадения обильных осадков.

— Сервис позволяет получать информацию по районам, по видам работ. В ходе эксплуатации он будет накапливать данные и позволит создавать новые инструменты аналитики уборки города в динамике, которые можно использовать для принятия управленческих решений в условиях зимнего периода, — подчеркнул чиновник.

Кроме того, он сообщил, что в сервис включена информация о разрытиях во время ремонтных работ с визуализацией данных в режиме реального времени.

— Процесс контроля за проведением земляных работ на территории Новосибирска автоматизируется. Система позволяет отслеживать объекты с истекающими сроками работ, автоматически формировать и направлять письма подрядчикам, — пояснил Русин.

Ранее редакция сообщала о том, что для уборки улиц Новосибирска до конца года закупят 103 машины.