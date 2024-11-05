Новосибирский предприниматель выплатит компенсацию за использования «Волка»

Приставы Новосибирской области взыскали компенсацию за использование изображения из мультфильма.

— На исполнение в отделение судебных приставов поступило два исполнительных документа: взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу ООО и АО компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на рисунок (изображение) «Волк», — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Как уточняется в сообщении, бизнесмен нарушил права детской киностудии. За каждое нарушение предприниматель заплатит по 10 000 рублей. Также ему придется оплатить почтовые расходы в размере 129,5 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 000 рублей.

Пристав выяснила, что у должника есть банковские счета, и обратила взыскание на эти средства в пользу взыскателей. Благодаря этому были восстановлены нарушенные права творческих организаций.

Ранее редакция сообщала о том, что арестовано оборудование фабрики по производству масла под Новосибирском.