Аномальная температура придет в Новосибирск в ближайшие дни

В ближайшие дни Новосибирск ожидает аномальное для осени тепло. Температура может подняться до +16 градусов. Об этом сообщает глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Аномальное тепло придет в Новосибирскую, Омскую, Томскую области, Якутию, Бурятию и на юг Забайкалья, — говорит Вильфанд.

Во вторник, 17 октября, и среду, 18 октября, столбики термометров будут подниматься до +13 или +16 градусов.

По данным Gismetio, во вторник,17 октября, температура не поднимется выше +12. А в среду, 18 октября, она может достигнуть +14.

Немного другие данные на среду у сервиса «Яндекс-Погода», по прогнозу спеуиалистов, в этот день температура прогреется до +15 градусов.

Отметим, что в четверг, 19 октября, будет последний солнечный день с температурой выше +14 градусов.

В остальные дни и Gismetio, и «Яндекс-Погода», отмечают снижение температуры с пятницы, 20 октября. Тогда температура составит +10 и начнет каждый день падать на один градус.