Врач рассказала, как распознать гайморит и каковы последствия его неправильного лечения

При несвоевременном или неправильном лечении он может привести к опасным осложнениям. О том, что может стать причиной заболевания и как его лечить, рассказала врач-терапевт клиники «Инвитро» Татьяна Тарадеева.
Врач-терапевт клиники «Инвитро» Татьяна Тарадеева отметила, что в большинстве случаев основной причиной забивания пазух носа считается вирусная или бактериальная инфекция: риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, стрептококк, пневмококк, гемофильная и синегнойная палочки, стафилококк, реже — хламидии, микоплазмы, грибки. Однако это не единственные факторы, из-за которых начинает развиваться заболевание.
— Причиной заболевания может стать аллергия, из-за которой отек слизистой оболочки и образующиеся при длительном течении патологии полипы не пропускают воздух в пазухи и задерживают в полости пазух скопившуюся слизь.
Кроме того, спровоцировать болезнь может искривленная носовая перегородка, аденоиды, хронический тонзиллит, нестандартное строение пазух, а также кариес и другие зубные патологии.
Симптомы и признаки возникновения гайморита у человека могут быть разными, но есть несколько общих признаков, на которые действительно стоит обратить внимание. Так, заподозрить наличие гайморита, по словам врача-терапевта, можно, если в течение 7-10 дней от момента появления насморка сохраняются заложенность носа, головная боль, повышенная температура тела.
Еще один признак — это гнусавый голос больного человека. Он появляется из-за заложенности носа, дыхание через пазухи носа затрудняется. Появляются гнойные выделения из носа, тяжесть и боль в области глазниц, лба и затылка, снижается обоняние. При всех этих симптомах эксперт настоятельно рекомендует обратиться к врачу-оториноларингологу (ЛОР-врач).
Татьяна Тарадеева подчеркивает, что к лечению гайморита стоит относиться серьезно, поэтому нельзя заниматься самолечением.
— Лечение заболевания зависит от вида патологии, тяжести состояния, возраста пациента и других факторов. Терапия, как правило, назначается комплексная: борьба с инфекцией, улучшение оттока слизи и устранение воспалительного процесса. Для подавления инфекции могут быть назначены антибактериальные, противовоспалительные и антигистаминные препараты. В более тяжелых случаях применяется пункционное лечение или хирургическое вмешательство, — говорит врач-терапевт.
По словам Татьяны Тарадеевой, частые ОРВИ, риниты, хронические тонзиллиты, фарингиты и кариес повышают вероятность развития хронического гайморита, при котором воспаление слизистой гайморовых пазух длится от 12 недель и более. Кроме того, хроническая форма заболевания может быть вызвана неправильным или несвоевременным лечением гайморита.
Затянувшийся гайморит может стать причиной осложнений. Тогда, помимо гайморовых пазух, воспаление распространяется на другие органы и ткани.
— В первую очередь поражаются органы, находящиеся вблизи носовых пазух. Но в некоторых случаях воспалительный процесс может распространяться в другие органы, приводя к тяжелым последствиям: поражению головного мозга — менингиту, энцефалиту, сепсису, сердечным заболеваниям — миокардиту, поражению почек — нефриту и другим, — констатирует врач-терапевт.
Татьяна Тарадеева подчеркивает, что самой важной профилактической мерой является полное излечение ринита и своевременное обращение к врачу-терапевту или ЛОР-врачу при затяжном насморке.
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Фото: ru.freepik.com — KamranAydinov
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