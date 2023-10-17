Врач рассказала, как распознать гайморит и каковы последствия его неправильного лечения

При несвоевременном или неправильном лечении он может привести к опасным осложнениям. О том, что может стать причиной заболевания и как его лечить, рассказала врач-терапевт клиники «Инвитро» Татьяна Тарадеева.

Причины гайморита

Врач-терапевт клиники «Инвитро» Татьяна Тарадеева отметила, что в большинстве случаев основной причиной забивания пазух носа считается вирусная или бактериальная инфекция: риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, стрептококк, пневмококк, гемофильная и синегнойная палочки, стафилококк, реже — хламидии, микоплазмы, грибки. Однако это не единственные факторы, из-за которых начинает развиваться заболевание.

— Причиной заболевания может стать аллергия, из-за которой отек слизистой оболочки и образующиеся при длительном течении патологии полипы не пропускают воздух в пазухи и задерживают в полости пазух скопившуюся слизь.

Кроме того, спровоцировать болезнь может искривленная носовая перегородка, аденоиды, хронический тонзиллит, нестандартное строение пазух, а также кариес и другие зубные патологии.

Симптомы и лечение гайморита

Симптомы и признаки возникновения гайморита у человека могут быть разными, но есть несколько общих признаков, на которые действительно стоит обратить внимание. Так, заподозрить наличие гайморита, по словам врача-терапевта, можно, если в течение 7-10 дней от момента появления насморка сохраняются заложенность носа, головная боль, повышенная температура тела.

Еще один признак — это гнусавый голос больного человека. Он появляется из-за заложенности носа, дыхание через пазухи носа затрудняется. Появляются гнойные выделения из носа, тяжесть и боль в области глазниц, лба и затылка, снижается обоняние. При всех этих симптомах эксперт настоятельно рекомендует обратиться к врачу-оториноларингологу (ЛОР-врач).

Татьяна Тарадеева подчеркивает, что к лечению гайморита стоит относиться серьезно, поэтому нельзя заниматься самолечением.

— Лечение заболевания зависит от вида патологии, тяжести состояния, возраста пациента и других факторов. Терапия, как правило, назначается комплексная: борьба с инфекцией, улучшение оттока слизи и устранение воспалительного процесса. Для подавления инфекции могут быть назначены антибактериальные, противовоспалительные и антигистаминные препараты. В более тяжелых случаях применяется пункционное лечение или хирургическое вмешательство, — говорит врач-терапевт.

Что нельзя делать при гайморите?

НЕЛЬЗЯ прогревать пазухи носа, так как это может усиливать процесс образования гноя — дышать над паром сваренного картофеля, прикладывать мешочки с вареными горячими яйцами или солью.

НЕЛЬЗЯ смазывать и промывать слизистую носа травяными маслами и отварами — это может вызвать аллергическую реакцию.

НЕЛЬЗЯ промывать нос без рекомендации и инструкции от врача — так гной может попасть в слуховую (евстахиеву) трубу, что может привести к развитию евстахиита и отита.

НЕЛЬЗЯ использовать капли на основе цикламена, вызывающие обильное слизетечение, но не помогающие выводить содержимое гайморовых пазух.

Осложнения гайморита

По словам Татьяны Тарадеевой, частые ОРВИ, риниты, хронические тонзиллиты, фарингиты и кариес повышают вероятность развития хронического гайморита, при котором воспаление слизистой гайморовых пазух длится от 12 недель и более. Кроме того, хроническая форма заболевания может быть вызвана неправильным или несвоевременным лечением гайморита.

Затянувшийся гайморит может стать причиной осложнений. Тогда, помимо гайморовых пазух, воспаление распространяется на другие органы и ткани.

— В первую очередь поражаются органы, находящиеся вблизи носовых пазух. Но в некоторых случаях воспалительный процесс может распространяться в другие органы, приводя к тяжелым последствиям: поражению головного мозга — менингиту, энцефалиту, сепсису, сердечным заболеваниям — миокардиту, поражению почек — нефриту и другим, — констатирует врач-терапевт.

Татьяна Тарадеева подчеркивает, что самой важной профилактической мерой является полное излечение ринита и своевременное обращение к врачу-терапевту или ЛОР-врачу при затяжном насморке.

ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

СО СПЕЦИАЛИСТОМ