Готовность поликлиники на Ереванской в Новосибирске составляет 78%

Прокурор Заельцовского района Юрий Кващук проверил ход строительства поликлиники по ул. Ереванской в Новосибирске, сообщили в пресс-службе ведомства. Это одно из семи медучреждений, которые в нашем городе возводят по ГЧП-проекту.
— Установлено, что готовность объекта составляет более 78%, ввод в эксплуатацию намечен на декабрь текущего года, — говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре 2023 года в связи с имеющимися рисками отставания от графика проведения работ, прокуратура района объявила директору подрядной организации предостережение о недопустимости нарушений закона.
— Контрольным выходом на объект через месяц отмечена значительная активизация деятельности подрядчика как в увеличении числа рабочей силы на объекте, так и в устранении ранее выявленных прокуратурой района недостатков, — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что завершение строительства остается на контроле прокуратуры, в текущем году запланированы очередные выезды на объект.
Ранее редакция сообщала. что Группа «ВИС» рассказала о готовности поликлиник ГЧП в Новосибирске.
Фото прокуратуры Новосибирской области
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