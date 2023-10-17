Готовность поликлиники на Ереванской в Новосибирске составляет 78%

Прокурор Заельцовского района Юрий Кващук проверил ход строительства поликлиники по ул. Ереванской в Новосибирске, сообщили в пресс-службе ведомства. Это одно из семи медучреждений, которые в нашем городе возводят по ГЧП-проекту.

— Установлено, что готовность объекта составляет более 78%, ввод в эксплуатацию намечен на декабрь текущего года, — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2023 года в связи с имеющимися рисками отставания от графика проведения работ, прокуратура района объявила директору подрядной организации предостережение о недопустимости нарушений закона.

— Контрольным выходом на объект через месяц отмечена значительная активизация деятельности подрядчика как в увеличении числа рабочей силы на объекте, так и в устранении ранее выявленных прокуратурой района недостатков, — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что завершение строительства остается на контроле прокуратуры, в текущем году запланированы очередные выезды на объект.

Ранее редакция сообщала. что Группа «ВИС» рассказала о готовности поликлиник ГЧП в Новосибирске.