«Аномальные» довыборы в горсовет не стали рассматривать на сессии в Новосибирске

Депутат горсовета Александр Бурмистров (фракция КПРФ) вынес на голосование сессии вопрос о контроле за сейф-пакетами с бюллетенями избирателей на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска 15-17 декабря 2023 года. По его данным выборы прошли «аномально» и были фальсифицированы.

— По данным избиркома, я напоминаю, у кандидата от КПРФ было 64 голоса. Я вам докладываю, что уже большее число избирателей на текущий момент с этого участка поставили подпись, то есть фактически в период с 15 по 17 декабря проголосовали за кандидата КПРФ. То есть в протоколе одна цифра, а в подписи людей уже больше. Сбор подписей на участке продолжается и с каждым часом все больше людей подтверждает, что их обманули. У этих людей есть имена, фамилии, адреса, телефоны, подписи и гражданская позиция. Что это значит? Горизбирком ликвидировали, а вслед за ним и честные выборы в Новосибирске. На выбор любого из здесь сидящих депутатов могут ночью заменить сейф-пакеты с бюллетенями, обнулить многолетнюю работу и поддержку избирателей на территории, — заявил он.

Депутат попросил своим выступлением администрацию президента РФ, руководство ФСБ, Следственного комитета, все компетентные органы, министра региональной политики включиться в расследование фальсификации на округе №40.

— Эта ситуация абсолютно неприемлема для города Новосибирска. Город, который всегда славился честными выборами. Это отличало нас от Кузбасса, от Тюмени, от некоторых регионов Кавказа и так далее. Аннулируется выборная система в Новосибирске. Понимаете, что происходит? — завершил свое выступление Александр Бурмистров.

Этот вопрос вызвал бурную дискуссию среди депутатов. Высказаться по нему хотели многие.

— Результат тот, который есть сегодня на избирательных участках, это работа многомесячная, ежедневная, кропотливая. Наш кандидат (Анастасия Андронова — Ред.) во время выборов похудел на 30 килограмм. Это о чем говорит? Что она работала 24 на 7. Недостаточно иметь ресурс мэрии города Новосибирска. Те школы и сады, которые категорично кандидата даже не запускали на свои территории. Поэтому, примите с достоинством ваш проигрыш уже. Вы же мужики, нормальные, адекватные. Сделайте работу над ошибками и прекратите уже вот эти сопли распускать, — попросила коллегу Ирина Беспечная (партия «Единая Россия»).

Представитель ЛДПР Евгений Лебедев тоже призвал Александра Бурмистрова и фракцию КПРФ признать поражение.

— Вы в попытках найти ответы по всем своим вопросам задайте себе один главный. Почему вот этих поствыборных воплей нет ни от кого, кто участвовал в выборах, только от вас? Я вам отвечу: их нет, потому что все трезво оценивали свои шансы на победу. У вас получилось всё как обычно. Вы в листовках, в газетах всех победили, а когда по факту облажались, начинаете спешно искать причины и виноватых. Не надо делать хорошую мину при плохой игре. Я, может быть, вас разочарую, но, это далеко не последние выборы, которые вы проиграли. Ближайшие выборы, которые вы проиграете, в 2025 году будут. И дело здесь не в сейф-пакетах. Абсолютно, — заявил он.

А Евгений Прохоров обвинил партию КПРФ в подкупе избирателей.

— Если вы говорите о нарушениях, то я своими глазами видел, как в группах домовых писали, что платят тысячу рублей за голос за Егорова, действительно стояла машина возле пивнушки в частном секторе: один голос — три литра. Кто как не вы, коммунисты, дискредитируйте эти выборы, а сейчас у вас фальсификация. Что вы об этом-то молчите? Давайте все обсуждать, — предложил Прохоров.

В результате ситуация в зале заседаний накалилась. И после обращения мэра города Новосибирска обсуждение вопроса было прекращено.

— Я обращаюсь к вам как мэр, как представитель партии, политической группы, как руководитель муниципалитета: давайте остановимся. У нас насыщенная повестка, нам предстоит решить очень серьезный вопрос. Я, не знаю, имею ли я право, но предлагаю прекратить дискуссию сейчас и перейти к рассмотрению повестки, — попросил глава города.

В результате большинством голосов вопрос не был внесен в повестку сессии горсовета.

Напомним, что с 15 по 17 декабря в Новосибирске завершились довыборы в горсовет на округах опальных депутатов Сергея Бойко* и Хельги Пироговой* (Признаны иностранными агентами Минюстом РФ). Они стали вакантными после того, как на июньской сессии городского совета депутаты Хельга Пирогова и Сергей Бойко* были лишены депутатских полномочий.

В Центральном районе на округе №49 победил кандидат от «ЕР» Александр Быковский – он набрал 20 53 голоса. В Октябрьском районе на округе №40 победила экс-депутат областного Заксобрания Анастасия Андронова, которая представляет в региональном парламенте ЛДПР, но на довыборы в горсовет ее выдвинула «ЕР». Андронова набрала 2 968 голосов.

Ранее редакция сообщала, что названы новые депутаты горсовета Новосибирска.