Необходимость строительства новой ТЭЦ в Новосибирске прокомментировали энергетики

Директор Западно-Сибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Игорь Лузанов, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, пояснил, когда в Новосибирске возникнет необходимость в строительстве новой ТЭЦ.
— Если дефицит настанет, то это будет не скоро. Любая система теплоснабжения имеет большой потенциал в части повышения эффективности нагрузки станций, высвобождения мощностей для подключения новых потребителей. Мы проводим эту работу в рамках инвестиционной программы. Также в компании формируется новая программа по повышению эффективности теплосетей, — отметил Лузанов. — Также стоит отметить, что многое зависит от эффективности использования теплоносителей. Даже в относительно новых домах есть потери тепла, не говоря уже про старый жилой фонд, где есть что проработать, чтобы получить достаточно мощностей для развития города.
— Резервы у нас достаточны до того, как возникнет необходимость строить новую станцию. Конечно, хотелось бы построить что-то новое и большое, но давайте бережно и эффективно относиться к тому, что есть, — добавил Лузанов. — Кроме того, на ТЭЦ еще есть оборудование, которое построили в советское время, которые мы сегодня расконсервируем.
Директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко напомнил, что несколько лет назад в городе была законсервирована газовая котельная в Калининском районе.
— В 2024 году мы снова ее планируем запустить и понимаем, как ее использовать для развития города, — добавил он.
Напомним, в Новосибирске было построено 6 теплоэлектростанций. ТЭЦ-6 в итоге так и не запустили в эксплуатацию. Станция была законсервирована, а потом продана СГК. На площадке станции сейчас создают промышленный парк.
Ранее редакция сообщала о планах работ СГК по замене и расширению теплосетей в ремонтный сезон 2024 года в Новосибирске.
Фото freepik — frimufilms
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