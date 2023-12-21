Необходимость строительства новой ТЭЦ в Новосибирске прокомментировали энергетики

Директор Западно-Сибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Игорь Лузанов, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, пояснил, когда в Новосибирске возникнет необходимость в строительстве новой ТЭЦ.

— Если дефицит настанет, то это будет не скоро. Любая система теплоснабжения имеет большой потенциал в части повышения эффективности нагрузки станций, высвобождения мощностей для подключения новых потребителей. Мы проводим эту работу в рамках инвестиционной программы. Также в компании формируется новая программа по повышению эффективности теплосетей, — отметил Лузанов. — Также стоит отметить, что многое зависит от эффективности использования теплоносителей. Даже в относительно новых домах есть потери тепла, не говоря уже про старый жилой фонд, где есть что проработать, чтобы получить достаточно мощностей для развития города.

Напомним, ранее депутат заксобрания Владимир Анисимов обратился к коллегам с предложением рассмотреть на сессии вопрос с жалобами горожан на холод в квартирах во время сильных морозов.

— Резервы у нас достаточны до того, как возникнет необходимость строить новую станцию. Конечно, хотелось бы построить что-то новое и большое, но давайте бережно и эффективно относиться к тому, что есть, — добавил Лузанов. — Кроме того, на ТЭЦ еще есть оборудование, которое построили в советское время, которые мы сегодня расконсервируем.

Кроме того, по его словам, строительство новой ТЭЦ — это очень дорогое удовольствие. Сегодня в России нет механизмов частного инвестирования для того, чтобы построить такой объект в чистом поле и окупить инвестиции. Есть программы ДПМ, но они позволяют про водить реновацию на существующих ТЭЦ и эту возможность СГК сегодня использует на ТЭЦ-3.

Директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко напомнил, что несколько лет назад в городе была законсервирована газовая котельная в Калининском районе.

— В 2024 году мы снова ее планируем запустить и понимаем, как ее использовать для развития города, — добавил он.

Напомним, в Новосибирске было построено 6 теплоэлектростанций. ТЭЦ-6 в итоге так и не запустили в эксплуатацию. Станция была законсервирована, а потом продана СГК. На площадке станции сейчас создают промышленный парк.

Ранее редакция сообщала о планах работ СГК по замене и расширению теплосетей в ремонтный сезон 2024 года в Новосибирске.