Названы новые депутаты горсовета Новосибирска

Облизбирком подвел предварительные итоги муниципальных выборов, которые проходили в Новосибирске и области 15-17 декабря.

На довыборах в горсовет Новосибирска по округу №40 победила Анастасия Андронова, «Единая Россия». Явка избирателей на округе за три дня составила 16,85% (5023 человека). За Андронову проголосовали 59,09% (2968) избирателей.

На округе № 49 также победил представитель «Единой России» Александр Быковский. При явке на округе 17,96% (4 056) Быковский набрал 50,62% голосов избирателей (2 053).

До недавнего времени у партии «Единая Россия» в горсовете было 27 депутатов. Напомним, срок полномочий нынешнего созыва депутатов горсовета Новосибирска истекает в 2025 году.

В Бердске на довыборах в горсовет депутатов по одномандатному округу № 13 победил самовыдвиженец Григорий Шикарев. При явке 17,62% (610 избирателей) за него проголосовали 90%, пришедших на выборы (549 избирателей).

На довыборах в Совет депутатов Венгеровского района по одномандатному округу № 25 прошла Марина Павлюк, «Единая Россия». При явке 60,96% (267 избирателей) за нее проголосовали 48,69% (130 избирателей).

На довыборах в Совет депутатов рабочего поселка Сузун Сузунского района по многомандатному округу № 1 замещалось два мандата. По предварительным данным, в совет прошли Ольга Бычкова и Александр Ламанов, оба из «Единой России». Явка на округе составила 20,27% (628 избирателей). Бычкова набрала 41,72% (262 голоса), Ламанов — 37,26% (234).

Ранее редакция сообщала о том, что дистанционное голосование за президента России планируют организовать в Новосибирской области.