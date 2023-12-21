Прокуратура восстановила права 423-х медработников под Новосибирском

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области проверила своевременность уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, налога на доходы физических лиц и выявила у ЦРБ миллионные долги.

— Было установлено, что ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» имеет задолженность по уплате страховых взносов более 10 миллионов рублей, по уплате НДФЛ долг составил более 2 миллионов, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

После внесения главному врачу районной больницы представления об устранении нарушений задолженность была полностью погашена.

Права 423 работников Маслянинской ЦРБ восстановлены, отметили в надзорном органе.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура восстановила трудовые права незаконно уволенного сотрудника.