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Дан старт фестивалю Книжная Сибирь-2023 в Новосибирске

  • 16/09/2023, 14:39
Автор:
Книжная Сибирь
Фестиваль разделен на несколько блоков и продлится до 17 сентября.

15 сентября в Новосибирске открылся Международный фестиваль «Книжная Сибирь-2023». Фестиваль будет проходить до 17 сентября. Об этом сообщает группа фестиваля в Вконтакте.

Открыла фестиваль заместитель министра культуры региона Оксана Грегул.

Она подчеркнула, что Новосибирская область носит звание Самого читающего региона страны во многом благодаря проведению этого ежегодного масштабного проекта, объединяющего на своей площадке участников из разных регионов России и других стран.

Фестиваль разделен на несколько блоков: выставка-ярмарка, региональный книжный форум, межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь – Евразия», региональный фестиваль детской книги.

В мероприятии участвуют издательства, библиотеки, творческие объединения, образовательные учреждения и другие.

Ранее редакция сообщал о том, что в Новосибирске на набережной ОбьГЭС запустят 40 воздушных змеев.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : фестиваль Книжная Сибирь-2023


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