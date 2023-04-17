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Антикризисные стратегии от Людмилы Модягиной: «Мы диверсифицировали деятельность и вышли в новые ниши»

  • 17/04/2023, 10:26
Автор:
Людмила Модягина генеральный директор, собственник сети банкетных залов «Премьер»
Людмила Модягина генеральный директор, собственник сети банкетных залов «Премьер» (17 залов), «Премьер Кейтеринг», «Премьер Ивент», «Премьер Торт», генеральный директор ООО «Фуд-сервис» — о решениях, которые помогли компании пережить пандемию:

— Первый месяц, когда предприятия общепита закрыли на локдаун, мы были зажаты между нельзя и нашими гостями, у которых были оплачены торжества и свадьбы. Тогда у нас были 12 банкетных залов, и два находились в открытии.

Мы решили не закрываться, а продолжить работу. Нам повезло, что на период начала пандемии у нас были брони — свадьбы, юбилеи, детские праздники, которые не снимались, но мы не могли их проводить в своих стенах. Мы придумывали много вариантов, вывозили гостей куда возможно — на природу, в коттеджи, а наши залы стояли пустыми. Переносы свадеб начались летом. При этом наши партнеры, арендодатели пошли нам навстречу в части арендной платы. В результате за время пандемии мы не только не сократились, но даже обросли площадками. На сегодняшний день у нас в городе 17 площадок, а до конца 2023-го мы планируем открыть еще четыре. Сейчас в этих локациях идет ремонт.

Кроме того, во время пандемии мы решили запустить проект с кейтерингом, так как поняли, что мест, куда можно вывезти людей, много, но их нужно обеспечить качественным и вкусным питанием. Во время локдауна нас очень серьезно поддержало кондитерское, а также ивент-направление, которые продолжали работать.

У нас большая команда — более 200 человек, и мы не хотели ее терять. Когда возникла проблема с их загрузкой, начали искать варианты ее решения и взяли два проекта на аутсорсинг, для обеспечения работой поваров на понедельник-среду, чтобы они получали достойные деньги. Мы заключили договор о сотрудничестве с пиццерией, есть варианты взаимодействия с производителями авторской продукции, например пельменей, роллов или суши. От нас требуется только следовать рецептуре партнера. Для нас это загрузка персонала, а партнер делится выручкой, и у него нет необходимости продумывать логистику. Например, если кухня партнера находится на правом берегу, то доставка на левый для него уже неэффективна, а при участии нашей кухни — вполне рентабельна. Сейчас в таком формате наша фабрика работает с пятью проектами, так как находится в очень удобной локации.

В итоге пандемию нам удалось пережить без финансовых потерь.

Кстати, в качестве лайфхака и идеи для тех, кто хочет попробовать себя в общепите: развиваться в сегменте авторских проектов сегодня очень легко — от тебя практически ничего не нужно, просто выйди на «Яндекс.Доставку», делай качественный продукт — и будет тебе счастье!

 

По материалам выступления на форуме Сибирского гостеприимства «Дикоросы».

Фото предоставлено экспертом

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : трансформация бизнеса Людмила Модягина кейтеринг в Новосибирске банкетные залы в Новосибирске Антикризисная стратегия


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