В ЕГЭ добавят вопросы про спецоперацию в Украине

В Единый Госэкзамен добавят вопрос о специальной военной операции в Украине после внедрения в школьную программу новых учебников, которые будут разработаны Минпросвещения, передает ФАН.

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что учебник истории, включающий тему СВО, будет создан на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом исторических событий, которые произошли в прошлом году.

В Минпросвещения при этом отметили, что важно, чтобы учителя помогали школьникам в поиске неискаженной информации. Иначе дети «найдут ответы в тех местах, где полным ходом идет информационная война, бесконечный поток фейков».

Ранее редакция сообщала, что Минпросвещения планирует «Разговоры о важном» теперь и с родителями.

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