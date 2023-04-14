Антикризисные стратегии: «Ничем нельзя управлять и ничего нельзя изменить, если это нельзя измерить»

— В моей жизни кризис 2020- 2022 года — девятый, и я точно могу сказать, что такого трэша никогда не было. Когда случилась пандемия, я был на конференции в Турции и присылал видеообращения команде: «Не паниковать — сейчас я приеду, и мы наведем марафет». Когда я вернулся в Москву — попал на маски-шоу и в полный локдаун.

Как представитель цифрового бизнеса я считаю, что ничем нельзя управлять и ничего нельзя изменить, если это нельзя измерить. Во всем мире автоматизацией iiko (Автоматизация для ресторанов. — Ред.) занимаются всего 450 компаний. Мы, новосибирская компания, входим в топ-5 лучших в мире по версии iiko, при этом у нас 55 дистрибьюторов по РФ и за ее пределами, которые работают через нас. В этом году мы впервые получили статус лучшей российской сервисной компании, что для нас является большой гордостью.

В апреле 2020 года у нас было -89% в деньгах от обычного состояния. Мы — максимально пострадавшая отрасль, наравне с рестораторами. Но что для меня было триггером: несмотря на денежные потери, мы в мае постепенно начали отогреваться и 2020 год закончили с результатом -7% от 2019 года. Мы вырулили потому, что даже в самый пик кризиса и падения спроса на наши решения наша техподдержка осталась востребованной, сократившись всего на 30%. Все, кто занимался доставкой, банкетами, кейтерингом, не сложили ручки, а продолжили работать, хотя и активно оптимизировали бизнес. Мы наблюдали активный отток персонала на рынке HoReCa. Наша компания активно внедряла доставку, цифровые сервисы и круглосуточный сервис, что помогло рестораторам быстро и технологично адаптироваться в сложившейся ситуации.

В результате 2022 год мы закончили с приростом в 31% по всем показателям, а по численности уже превышаем пандемийный период — и это только благодаря развитию отрасли! В 2022 году в России открылись 18 тысяч новых объектов!

Если говорить о стратегии 2023 года, то мы закладываем позитивный сценарий. Наш план по новым объектам — 20 тысяч. Рынок общепита в целом сейчас позитивен, и мне кажется, что тем, кто пережил 2020-2022 годы — им уже ничего не грозит. Мы абсолютно непотопляемы. У всех, кто прожил эту беду, точно все будет хорошо. Понятно, что есть риски, на которые повлиять невозможно: военные события снова могут все перепутать, но нужно поменьше смотреть телевизор и побольше обращать внимания на свой внутренний ресурс.

Самая кайфовая история, которая меня сейчас вдохновляет, — нужно меньше смотреть на макротренды и больше на микротренды. Смотрите внутри себя, внутрь команды, находите идеи и вдохновение. Это вытянет нас вперед!

По материалам выступления на форуме Сибирского гостеприимства «Дикоросы».