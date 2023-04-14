С августа на оборонные предприятия Новосибирска трудоустроены более 2,6 тысячи сотрудников

— Сегодня оперативная потребность новосибирских предприятий, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, в сотрудниках составляет 1451 человек. Это 81 компания, 41 предприятие не заявилось в центры занятости. Однако это не означает, что без данных людей госзаказ не будет выполнен. Это, скорее, перспективная потребность для качественного выполнения ГОЗ, — пояснил на пресс-конференции заместитель министра труда и соцразвития Владимир Машанов. — Для сравнения, месяц назад оперативная потребность составляла 1700 человек.

— Рынок перестроился. На предприятиях ОПК изменились условия труда: они стали более привлекательными, и люди пошли на заводы. Так, средняя зарплата на промпредприятиях в регионе выросла с 42 до 60 тысяч рублей, а на некоторых предприятиях ОПК — до 100 тысяч, — констатировал Машанов. — Сейчас за каждым промышленным предприятием у нас закреплен куратор, выстраивается работа с образовательными учреждениями по подготовке кадров, разворачиваются программы целевой подготовки.

Всего с августа прошлого года по 22 марта 2023 на предприятия ОПК в регионе трудоустроены 2646 человек, выданы около 5000 направлений на трудоустройство.

Что касается регионального рынка труда в целом, то, по данным министерства, он по-прежнему является рынком соискателя. Официально в регионе зарегистрированы 13238 безработных (на 20% меньше, чем в этот же период 2022 года), при этом заявлены 34 тысячи вакансий.

— Сегодня 103 организации Новосибирской области планируют различные организационные мероприятия в отношении 592 работников. Это на 46% меньше, чем в прошлом году. В основном речь идет не об увольнении, а об реорганизационных процессах. Так, 225 человек планируется перевести в другие подразделения компаний, — говорит Машанов. — В отношении 38 организаций режим сокращенного рабочего времени принят по 951 работнику. Речь, как правило, идет о сельхозпредприятиях, где актуален сезонный график работ. В ряде случаев к сокращению рабочего времени прибегают промышленные предприятия, чтобы перестроить свои производственные процессы и сохранить рабочих.

Напомним, в феврале на круглом столе «Кадровый дефицит в промышленности», организованном Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ», отмечалось, что в Новосибирской области нет предприятий, которые не испытывали бы кадровый голод, — и это неудивительно. Рынок труда в разрезе рабочих профессии является жестким рынком соискателя. На нем нет конкуренции, а по ряду профессий количество вакансий может в разы превышать число валидных резюме.

Ранее редакция рассказывала о том, что жареный петух уже клюнул промышленность.