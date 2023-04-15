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«Кузина» снизила выручку в 2022 году на 10%

  • 15/04/2023, 16:08
Автор:
Сеть кондитерских Кузина
В связи с сокращением доходов населения, а также ростом расходов внутри рынка общественного питания.

В минувшем году выручка ООО «Кузина» снизилась на 10% относительно аналогичного периода 2021 года, с 512 до 460 млн рублей. Ключевые причины — снижение доходов населения, а также рост расходов внутри рынка общественного питания. Валовая прибыль и EBITDA LTM по итогам 12 мес. 2022 г. показали рост на 16% и 79%, а чистая прибыль в 2022 году уменьшилась.

— Это объясняется отсутствием в рассматриваемом периоде субсидий от администрации Новосибирской области в качестве поддержки предприятий, пострадавших от пандемии, которые были учтены в 2021 году в составе прочих доходов. Их сумма составляла около 14 млн руб., без учета которых результат 2022 года сопоставим с 2021 годом, — пояснили эксперты финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

В структуре кредитных обязательств ООО «Кузина» задолженность перед банками занимает 59%, обязательства по гашению облигационного займа составляют треть задолженности, оставшиеся 13% — прочие заимствования. Общий размер кредитных обязательств по итогам 2022 года сократился на 38%.

— Стратегия развития компании в течение ближайших 3 лет включает в себя дальнейший рост объемов бизнеса. А именно: развитие и открытие новых торговых точек в Москве и области, масштабирование франшизы с учетом различных форматов экспансии в другие регионы, расширение географии присутствия в городах Сибири, в которых уже сформирована логистика, открыты и работают торговые точки, — поясняют в «Юнисервис Капитал». — Более того, эмитент продолжит наращивать представленность своей продукции на полках ритейлеров за счет расширения и периодического обновления товарной матрицы. Компания будет развивать сотрудничество не только с торговыми сетями, но и с агрегаторами — запланирован выход на площадки таких маркетплейсов, как Ozon и Wildberries. А постоянная оптимизация операционной работы и бизнес-процессов позволят сохранить устойчивость.

ООО «Кузина» — ключевая компания сети Kuzina, которая состоит из 66 кафе-кондитерских, расположенных в 6 городах России. Компания реализует продукцию не только через собственные торговые точки, но и через магазины крупнейших ритейлеров: «Ашан», «Лента», «Пятерочка» и др. Также эмитент развивает направление e-commers. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве.

 

Ранее редакция рассказывала о планах компании разместить второй выпуск облигаций. 

Иллюстрация с сайта «Юнисервис Капитал»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : сокращение выручки Кузины Сеть кондитерских Кузина господдержка бизнеса


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