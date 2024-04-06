Суд над профессором СО РАН начался в Новосибирске

В Советском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело в отношении заведующего лабораторией НИИ теплофизики СО РАН. 67-летнего Олега Кабова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, при проведении работ в рамках реализации федеральной программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» профессор Кабов сфальсифицировал отчеты, включив в них старые результаты. Обманным путем получив подпись директора, ученый отправил их в Минобрнауки РФ. За это из федерального бюджета в Институт теплофизики было перечислено более 26 миллионов рублей. Из этих денег 7,2 миллионов доктор наук раздал подчиненными в виде премий, после чего забрал их себе.

Сам Олег Кабов полностью отрицает вменяемое ему преступление, и считает, что следствие необъективно. Его адвокат заявил ходатайство признать недопустимым доказательством научно-технической экспертизы, которая легла в основу обвинения, и назначении повторной.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор в отношении экс-председателя СО РАН Александра Асеева, похитившего у государства более 45 млн рублей. За это ему было назначено 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере 500 000 рублей.