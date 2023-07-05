АО «РЭС» активно готовит электросети к зиме – ремонтная программа идет с перевыполнением

Также плановые показатели отчетного периода перевыполнены и практически по всем целевым программам, направленным на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования. Так, в период с января по май на объектах электросетевого хозяйства АО «РЭС» было заменено 686 изоляторов и почти 9 км грозотроса, а также осуществлено 157 замен вентильных разрядников на ОПН 10-35-110 кВ.

Стоит отметить, что количественные показатели исполнения ремонтной программы превышают не только плановые значения, но и уровень прошлого года. Например, энергетикам удалось нарастить темпы расчистки трасс ЛЭП почти на 30% по сравнению с 2022 годом. Для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон за 5 месяцев текущего года проведена расчистка просек на площади 254 га и вырубка почти 6000 отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода.

Новосибирские энергетики не планируют останавливаться на достигнутом, впереди самая активная фаза реализации производственных программ и завершающая стадия подготовки к следующему отопительному сезону. Весь комплекс предусмотренных мероприятий позволит обеспечить надлежащее техническое состояние электрических сетей, исправность оборудования и его эффективную эксплуатацию, что, в конечном итоге, положительно скажется на надёжности электроснабжения потребителей региона.