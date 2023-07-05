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АО «РЭС» активно готовит электросети к зиме – ремонтная программа идет с перевыполнением

  • 05/07/2023, 15:18
Своевременный и качественный ремонт электрических сетей – это один из важнейших этапов в процессе подготовки энергосистемы региона к успешному прохождению отопительного сезона. Кроме того, это залог выполнения обязательств энергетиков перед потребителями по обеспечению надежного и качественного электроснабжения.
Поэтому в системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области – акционерном обществе «Региональные электрические сети» – выполнениюАО «РЭС» активно готовит электросети к зиме – ремонтная программа идет с перевыполнением мероприятий ремонтной программы уделяется самое пристальное внимание. Совсем недавно в компании подвели промежуточные итоги реализации программы ремонтов за 5 месяцев этого года.
За этот период АО «РЭС» удалось провести ремонт более 250 км линий электропередачи 0,4–110 кВ, что превысило плановое значение на 45%.  Кроме того, были выполнены мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 119 электрических подстанциях напряжением 10–110 кВ. За первые 5 месяцев 2023 года энергетики уже вложили почти 203 миллиона рублей в ремонт и техническое обслуживание электросетевых объектов, и это на 57 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.  

Также плановые показатели отчетного периода перевыполнены и практически по всем целевым программам, направленным на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования. Так, в период с января по май на объектах электросетевого хозяйства АО «РЭС» было заменено 686 изоляторов и почти 9 км грозотроса, а также осуществлено 157 замен вентильных разрядников на ОПН 10-35-110 кВ.

Стоит отметить, что количественные показатели исполнения ремонтной программы превышают не только плановые значения, но и уровень прошлого года. Например, энергетикам удалось нарастить темпы расчистки трасс ЛЭП почти на 30% по сравнению с 2022 годом. Для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон за 5 месяцев текущего года проведена расчистка просек на площади 254 га и вырубка почти 6000 отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода.
 Новосибирские энергетики не планируют останавливаться на достигнутом, впереди самая активная фаза реализации производственных программ и завершающая стадия подготовки к следующему отопительному сезону. Весь комплекс предусмотренных мероприятий позволит обеспечить надлежащее техническое состояние электрических сетей, исправность оборудования и его эффективную эксплуатацию, что, в конечном итоге, положительно скажется на надёжности электроснабжения потребителей региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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