В России предложено ввести дополнительный сбор с авиапассажиров

Минтранс вернулся к идее ввести дополнительного сбора с авиапассажиров. С идеей выступил Минтранс. В 2021 году с аналогичным предложением выступал «Ростех». Он будет взиматься при оформлении билетов и может составить не менее 150–300 руб.

— Речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний, – пишет газета «Коммерсантъ».

Источник в Минтрансе добавил, что сейчас не прописан порядок действий авиаперевозчиков при возникновении у них финансовых трудностей

Созданием фонда займется единый оператор – «Авиагарант».

Ранее редакция сообщала, что S7 Airlines планирует перевезти в 2023 году через аэропорт Толмачево 6,5 млн пассажиров.