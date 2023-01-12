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АО «РЭС»: клиентам должно быть удобно

  • 12/01/2023, 09:00
Доверие клиентов – очень важный показатель эффективности и качества производственной деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети».

энергетикаПоэтому подводя итоги 2022 года по технологическому присоединению к электросетям, в компании особое внимание уделили результатам развития клиентских сервисов.

В течении всего года эта работа шла в двух направлениях: расширение перечня услуг и перевод в электронный формат, который позволяет предельно упростить и ускорить процесс оформления документов.

Среди клиентов АО «РЭС» одной из популярных дополнительных услуг является оформление заявок на технологическое присоединение (ТП) к электрическим сетям, когда заявителю не нужно разбираться в сложностях процесса подачи пакета документов – за него все сделают специалисты сетевой организации. Очевидные выгоды для клиента — упрощение процесса, защита от ошибок при оформлении, сокращение срока подачи заявки до 2 рабочих дней. В 2022 году возможностью платного оформления заявки воспользовались 337 раз.

Также высоким спросом у потребителей пользуется онлайн-оплата услуг за технологическое присоединение (эквайринг). В сравнении с традиционными способами оплаты у него есть ряд существенных преимуществ. При оплате отсутствует комиссия, а также нет необходимости ввода данных банковской карты — оплата возможна по QR-коду (через Систему быстрых платежей – СБП). По итогам 2022 года оплату на сайте клиенты выбирали в 3 раза чаще, чем в прошлом году.

Значительная работа проделана энергетиками и в части развития электронных сервисов. Прежде всего, в мае 2022 года внедрена новая версия личного кабинета (ЛК). Для удобства клиентов и упрощения работы с сервисом были специально разработаны видеоинструкции. В них кратко и доступно специалисты сетевой компании рассказали об основных функциях при регистрации самого личного кабинета и наиболее востребованного типа заявок.

При этом совершенствование сервиса не прекращается – даже в процессе промышленной эксплуатации проводится сбор предложений по доработкам личного кабинета, в т.ч. и со стороны пользователей.  На сегодняшний день часть из них уже внедрена.

Большое значение обратной связи от клиентов подтверждает и внедрение в ЛК анкетирования по завершении процедуры подключения к электросетям. Этот инструмент позволит выявить «слабые» места по всему процессу и разработать мероприятия для улучшения оказываемой услуги.

Кроме того, проведен апгрейд онлайн-помощника (чат-бота) на сайте АО «РЭС», который направлен на оперативное получение клиентами ответов на популярные вопросы. В результате среднее время ответа оператора на обращение в чат-бот составляет менее минуты, а общее время решения вопроса клиента не превышает 1 рабочего дня.

Важным нововведением стало внедрение сервиса рассылки клиентам СМС-уведомлений с напоминанием о необходимости внесения платы по договорам, что позволяет заявителям не пропустить сроки заключения договоров по технологическому присоединению и избежать санкций за нарушение сроков оплаты.

Работа по развитию клиентоцентричности, системно реализуемая в АО «РЭС», будет продолжена и в новом году. Оперативность и удобство получения услуги технологического присоединения к электрическим сетям расширяет возможности развития социальной сферы, малого и среднего бизнеса, что, в конечном итоге, способствует укреплению экономики региона в целом.

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Фото предоставлено пресс-службой компании

 

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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