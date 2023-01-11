Московской компании разрешили погасить долги «Экологии-Новосибирск»

Арбитражный суд Новосибирской области сегодня снова рассмотрел предложение ООО «Эволюция Управление Активами» (Москва) о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника — ООО «Экология-Новосибирск». В первый раз москвичи выносили его в конце октября, но суд потребовал от внешнего управляющего и кредиторов представить письменный, документально обоснованный отзыв на это заявление.

На заседании 11 января 2023 года представитель «Эволюции Управление Активами» подтвердил намерения компании. Возражений от кредиторов и внешнего управляющего не последовало. В итоге суд вынес решение: предложение москвичей погасить долги регоператора перед кредиторами, включенные в реестр, удовлетворить. Об этом редакции рассказал один из участников процесса.

— «Эволюция Управление Активами» должна в течение 20 дней с даты вынесения решения погасить требования кредиторов, включенных в реестр требований: 880 712 407 рублей 20 копеек путем перечисления средств на специальный банковский счет должника, который внешний управляющий открывает в кредитной организации, — отметила судья. — Счет предназначен только для удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр в соответствии со статьей 113 закона о банкротстве. Доказательства предоставить в суд.

Судья подчеркнула: если требования кредиторов будут удовлетворены не в полном объеме или с нарушением сроков, то арбитражный суд вынесет определение об отказе признания требований кредиторов удовлетворенными. Следующее заседание суда назначено на середину февраля.

Определение может быть обжаловано в 7-м апелляционном арбитражном суде в течение 10 дней с момента вынесения.

— При рассмотрении вопросов о намерении третьего лица погасить требования задолжника рассматривается вопрос о размере требований, которые уже включены в реестр, а также тех, которые еще не рассмотрены, — говорила Ирина Курочка.

Напомним, в ноябре внешний управляющий «Экологии-Новосибирск» Ирина Курочка объясняла редакции Infopro54, почему она была против предложения «Эволюции Управление Активами».

По ее словам, в реестр требований кредиторов на середину ноября были включены требования на сумму 857,5 млн рублей, в том числе 783,7 млн — сумма основного долга и 73,8 млн — сумма неустоек и штрафных санкций. При этом на тот момент были предъявленные в деле о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск», но не рассмотренные судом требования кредиторов на значительную сумму — более 1 млрд рублей, в том числе требование аффилированного с ООО «Экология-Новосибирск» лица — ООО «ЭкоТранс-Н» — в размере 321,2 млн рублей, а также ООО «Айсберг» — 330,6 млн рублей, ИП Волкова И.А. — 357,2 млн рублей.

— Если принимается решение о погашении третьим лицом всех требований, включенных в реестр, то могут быть нарушены права кредиторов, чьи требования еще не рассмотрены по существу. Третье лицо может перечислить определенную сумму на специальный банковский счет, но через неделю в реестр будут включены новые требования и возникнут разногласия, как распределять имеющуюся сумму — пропорционально между какими именно кредиторами, — поясняла Ирина Курочка.

Еще один аспект, который, по ее словам, вызывал опасения у кредиторов: за счет каких ресурсов «Эволюция Управление Активами» собирается погашать требования к «Экологии-Новосибирск».

— Из данных бухгалтерского баланса организации следует, что ее финансовое состояние не позволяет удовлетворить требования в таком значимом объеме. У них отсутствуют активы, а деятельность убыточна, — отмечала в ноябре Ирина Курочка. — Устно представитель компании пояснил, что погашение будет осуществляться из средств инвестора. О каком инвесторе идет речь, он не уточнил.

В декабре 2022 года суд назначил в «Экологию-Новосибирск» нового внешнего управляющего.

На момент публикации редакции не удалось выяснить за счет каких источников «Эволюция Управление Активами» планирует погасить требования кредиторов и о каком инвесторе идет речь.

ООО «Эволюция Управление Активами» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, также компания может заниматься вложениями в ценные бумаги, капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, деятельностью биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле и пр., писал «Атас.инфо». Компания зарегистрирована 13 лет назад и располагается в Москве по адресу: ул. Нежинская, 13, к.2. Имеет уставной капитал 300 тысяч рублей и чистый убыток 4 тысячи рублей за прошлый год, по данным «СПАРК-Интерфакс». Руководитель — Александр Кошкин — является еще и гендиректором ряда компаний в Тверской области: ООО «Агропродсоюз», ООО «Птидом», также специализирующихся на вложениях в ценные бумаги.

Ранее редакция рассказывала о том, что внешний управляющий регоператора расторг три договора о вывозе мусора с ключевым подрядчиком.