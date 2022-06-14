АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение в праздничные дни

Накануне праздника оперативный персонал АО «РЭС» был переведен на усиленное круглосуточное дежурство. В режиме повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства находились более 100 человек, порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники.

Отметим, что в преддверии праздника усложнилась оперативная обстановка. В регионе наблюдались резкие перемены погодных условий, в отдельных районах области прошли мощные грозовые фронты — наступившая жара сменялась ливнями и грозами со шквалистым ветром и градом. Наряду с этими факторами, региональным управлением МЧС был объявлен высокий уровень пожароопасности 4 класса в связи с возросшим риском возникновения очагов природных пожаров.

На этом фоне для проведения возможных аварийно-восстановительных работ энергетики дополнительно проверили готовность спецтехники и резервных источников питания, исправность средств связи, каждое подразделение было укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. Под особым контролем находились учреждения здравоохранения, социально значимые, инфраструктурные и культурные объекты.

В течение праздничных выходных дней в электросетевом комплексе АО «РЭС» не было допущено серьезных технологических нарушений. А по всем локальным отключениям оперативно выезжали бригады вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.

Для контроля ситуации и координации действий всех служб в праздничные дни было налажено взаимодействие между энергетиками и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.

В итоге, энергетики в очередной раз подтвердили готовность к любым нештатным ситуациям и в будни, и в праздничные дни, а также продемонстрировали слаженную работу и ответственный подход к обеспечению надежного электроснабжения потребителей.