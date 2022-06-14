«Новосибирскхлебопродукт» за первый квартал заработал 2,3 млрд рублей

Значительный рост выручки обусловлен развитием экспортного направления, а также ростом цен относительно 2021 года. Это повлияло также на показатель чистой прибыли, который в отчетном периоде составил 35,1 млн руб.
— АО «Новосибирскхлебопродукт» в своей модели успешно объединяет производство (переработку и хранение) и торговлю сельскохозяйственными культурами. Экспорт занимает более 50% продаж компании. Помимо деятельности в основном регионе присутствия — Сибири, где расположены два собственных элеватора, компания активно закупает различные агрокультуры в центральной части России, — напоминает финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал».
— В целом, балансовые показатели в течение года показывают существенную волатильность, что связано с высокой сезонностью операционной деятельности компании: летом реализуются практически все запасы и осуществляется финансирование сельхозпроизводителей через авансовые платежи, в результате заметно вырастает дебиторская задолженность. В целом структура баланса ликвидна, по состоянию на 31.03.2022 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,33х, — подчеркивают в «Юнисервис Капитал».
АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.
Ранее редакция сообщала, что у Новосибирской области могут возникнуть проблемы с кормами.
Иллюстрация «Новосибирскхлебопродукта»
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