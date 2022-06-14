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«Новосибирскхлебопродукт» за первый квартал заработал 2,3 млрд рублей

  • 14/06/2022, 13:20
новости Новосибирска
В 1,6 раз больше, чем годом ранее.

Значительный рост выручки обусловлен развитием экспортного направления, а также ростом цен относительно 2021 года. Это повлияло также на показатель чистой прибыли, который в отчетном периоде составил 35,1 млн руб.

— АО «Новосибирскхлебопродукт» в своей модели успешно объединяет производство (переработку и хранение) и торговлю сельскохозяйственными культурами. Экспорт занимает более 50% продаж компании. Помимо деятельности в основном регионе присутствия — Сибири, где расположены два собственных элеватора, компания активно закупает различные агрокультуры в центральной части России, — напоминает финансовый консультант эмитента  ООО «Юнисервис Капитал».

новости Новосибирска

«Новосибирскхлебопродукт» за 2021 год заработал 7,8 млрд рублей

В первом квартале 2022 года экспорт составил 75 % от общего объема продаж. Рост объемов продаж отразился на статьях баланса — по состоянию на 31.03.2022 г. дебиторская задолженность увеличилась в два раза, кредиторская задолженность — в 6,6 раз, запасы увеличились на 135,4%. На долю Турции по итогам трех месяцев 2022 года пришлось 46,8% внешнего товарооборота компании, Китая — 40,4%, Казахстана — 12,8%.

— В целом, балансовые показатели в течение года показывают существенную волатильность, что связано с высокой сезонностью операционной деятельности компании: летом реализуются практически все запасы и осуществляется финансирование сельхозпроизводителей через авансовые платежи, в результате заметно вырастает дебиторская задолженность. В целом структура баланса ликвидна, по состоянию на 31.03.2022 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,33х, — подчеркивают в «Юнисервис Капитал».

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.

 

Ранее редакция сообщала, что у Новосибирской области могут возникнуть проблемы с кормами. 

Иллюстрация «Новосибирскхлебопродукта»

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Рубрики : Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Россия Китай Турция Казахстан

Теги : экспорт бизнес агропром


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