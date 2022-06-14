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Погода оставила область без кормовых культур

  • 14/06/2022, 12:51
Автор:
новости Новосибирска
На одних территориях их выкосила засуха, на других — заморозки.

На территории Новосибирской области отмечается крайне низкая урожайность зеленой массы многолетних трав не более 20 ц/га. Такие данные в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области привел глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

Наиболее сложная обстановка с заготовкой кормовых многолетних трав ожидается в 10 районах области, где сумма осадков за май не превысила 5 мм, сообщает глава министерства. В районы направлены рекомендации Сибирского научного центра биотехнологий по организации кормозаготовок в текущей ситуации.

Что касается посева кормовых культур в текущем году, то, по информации главы Минсельхоза, план выполнен. Однако заморозки на ряде территорий для некоторых из посеянных культур не прошли даром.

В настоящее время наблюдается непростая ситуация, связанная с прохождением заморозков на ряде территорий, с повреждением рапса и бобовых культур, говорит Евгений Лещенко. На текущей неделе будем уточнять объемы культур, которые пострадали. А в целом наша основная задача в настоящий момент убрать урожай по многолетним травам, чтобы осадки могли сформировать хорошую массу отавы. И с учетом этих изменений собираемся выйти на запланированный объем.

В то же время напомним, что еще в марте в региональном Минсельхозе прогнозировали удорожание посевной кампании в целом, что связано с удорожанием удобрений и средству защиты растений. Всего, как ранее говорил заместитель министра Виктор Апанасенко на пресс-конференции в марте, 5,3 млрд заложены на приобретение химических средств защиты растений, 5,2 млрд — на минеральные удобрения, 2,5 млрд — на ГСМ, 1,2 млрд — на покупку запчастей и 1,1 млрд — на семена. 68% средств на посевную — это собственные ресурсы предприятий АПК, 1,7 млрд — кредиты банков, 2,3 млрд — господдержка.

 

Ранее редакция сообщала, что дальнейшее увеличение собственного производства овощей в регионе уперлось в мелиорацию. 

Фото с сайта Минсельхоза Новосибирской области

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : посевная засуха агропром


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