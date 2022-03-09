В России «Макдоналдс» временно закроет все рестораны

«Макдоналдс» временно закроет 850 ресторанов в России из-за спецоперации на Украине сообщает Лента.ру. со ссылкой на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински.

62 тыс. сотрудников продолжат получать зарплату в период временного закрытия в период приостановки всех операций корпорации на рынке.

— В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине, — прокомментировал Крис Кемпчински, гендиректор «Макдоналдса».

24 февраля «Макноналдс» закрыл все рестораны на Украине на фоне российской спецоперации.