АО «РЭС» приняло участие в круглом столе по развитию городских территорий

На мероприятии выступили представители органов исполнительной и законодательной власти, строительной отрасли, ресурсноснабжающих организаций и привлеченные эксперты.

От АО «РЭС», которое является системообразующим электросетевым предприятием региона, в совещании приняли участие делегаты из 2 филиалов компании – «Новосибирские городские электрические сети» и «Восточные электрические сети». Эти филиалы обслуживают распределительные и высоковольтные электросети Новосибирска и агломерации мегаполиса, где идет интенсивная промышленная и жилая застройка.

Собравшиеся эксперты обсудили вопросы синхронизации работ на этапах планирования освоения новых территорий. В качестве пилотной зоны реализации мастер-плана — строительство нового крупного жилого массива «Клюквенный».

Для создания на площадке необходимой инженерной инфраструктуры уже заключены договоры со всеми ресурсоснабжающими организациями, в том числе с АО «РЭС». По 2 договорам на технологическое присоединение площадки в течение ближайших лет электроэнергетики планируют построить 2 распределительных пункта (РП) и около 20 трансформаторных подстанций (ТП). Сейчас проводятся соответствующие организационные процедуры.

Этот объект является лишь одним из многих примеров комплексного взаимодействия сетевой организации с крупными региональными организациями строительного и промышленного комплексов. Со многими застройщиками компания уже заключила соглашения, призванные повысить надежность энергоснабжения путём оптимизации совместных действий сторон по строительству социальной и энергетической инфраструктуры в целях обеспечения эффективности процессов транспортировки, распределения и передачи электрической энергии с использованием вновь созданных объектов электросетевого хозяйства.

В текущей экономической ситуации сотрудничество становится все более тесным в рамках синхронизации мероприятий по технологическому присоединению, при разработке сложных схем подключения и предварительных планов инженерного обеспечения территорий крупных строительных объектов. Например, ряд совещаний в АО «РЭС» по вопросам подключения к электросетевой инфраструктуре проводится с привлечением профильных специалистов застройщиков и представителей иных заинтересованных сторон.

Энергетики, как и остальные участники встречи, осознают необходимость плотного взаимодействия при освоении огромных строительных площадок. Поэтому в АО «РЭС» для повышения эффективности совместной работы намерены развивать практику заключения соглашений о сотрудничестве с крупными региональными организациями строительного и промышленного комплекса, а также расширять возможности дистанционного обслуживания по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.