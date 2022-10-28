В Новосибирске машины со штрафстоянки были переданы на нужды СВО

Алексей Руденков, коммерческий директор предприятия Гапп-9, занимающегося эвакуацией машин, сообщил корреспонденту КП-Новосибирск о том, что было принято решение несколько автомобилей, с которыми были улажены все юридические вопросы, отправить через волонтеров на нужды СВО.

По его словам, несколько машин, 20 мопедов и мотоциклов уже отправились в ЛНР и ДНР.

Военнослужащим передали «Жигули» «шестерку», «семерку» и «девятку», так как их будет легко ремонтировать, пояснил директор Гапп-9.

Если автотранспорт находится на штрафстоянке продолжительное время, то его дальнейшую судьбу уже решает юридическая служба.

— Они пытаются связаться с собственниками. Мы получаем отказные документы от владельцев авто. То есть они передают транспортное средство в нашу пользу для погашения задолженности, — объяснил Алексей Руденков.

В результате средства передвижения либо подвергаются утилизации, либо их каким-то образом реализуют.

Ранее редакция сообщала, при каких условиях машины для армии могут быть изъяты у обычных граждан.