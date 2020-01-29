Новосибирцы выбирают продвинутые инструменты накопления

Нюансы инвестирования

— Наталья, какие финансовые инструменты в 2019 году оказались наиболее интересны частным инвесторам в Новосибирске? Наблюдаете ли вы смену приоритетов?

— Если говорить о розничных сберегательных продуктах, доступных большинству клиентов, то еще 5 лет назад одним из наиболее популярных инструментов накопления был банковский вклад. К его полюсам можно отнести доступность (от любой суммы), защищенность со стороны государства, фиксированную доходность. В среднем клиент мог рассчитывать на доход от 5 до 8% годовых. В 2019 году ситуация изменилась. Напомню, что в течение всего прошлого года Центробанк снижал ключевую ставку, вслед за ней шли ставки по депозитам. В результате к концу ноября средняя рублевая ставка в 10 крупнейших банках (по размеру портфеля) опустилась до рекордного значения — 6,3%. Это был исторический минимум с 2009 года. По итогам первой декады января средняя максимальная ставка составила уже 5,93%, то есть динамика сохраняется. Поэтому можно сделать вывод, что снижение ставок — один из главных трендов. Традиционные банковские инструменты все менее интересны клиентам.

Данный факт, конечно, сказался на клиентском поведении. Мы видим, что банковские вклады замещаются другими финансовыми инструментами: накопительными счетами и инвестиционными продуктами.

По накопительным счетам средняя ставка сейчас интересная — около 6% годовых. Плюс этого инструмента в том, что вложения могут пополнятся произвольной суммой в любое время. Проценты по счету начисляются ежемесячно — в конце месяца. Накопительный счет — очень гибкий инструмент, им удобно управлять онлайн — с помощью мобильного приложения. Частные клиенты быстро оценили все эти плюсы. Так что по итогам 2019 года портфель рублевых накопительных счетов в Райффайзенбанке уже превысил портфель рублевых вкладов.

Еще одна четкая тенденция 2019 года — рост спроса на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Их главное преимущество — гарантированные выплаты со стороны государства. В рамках ИИС для клиента составляется портфель из государственных и корпоративных облигаций с определенной фиксированной доходностью.

— Вы анализировали, с чем связан этот интерес?

— Одна из причин в том, что этот продукт не статичен, он модернизируется и меняется в соответствии с запросами клиентов. Если ранее ИИС были доступны только для премиальных клиентов, то есть сумма вложений была достаточно весомой, то сейчас минимальная сумма вхождения — 100 тысяч рублей на 3 года. При этом клиент может получить инвестиционный налоговый вычет в размере 13% и дополнительную инвестиционную доходность по выбранной стратегии.

Растет спрос и к такому финансовому инструменту, актуальному для массового инвестора, как ПИФы. Здесь в 2019 году мы наблюдали смещение интереса в сторону облигационной стратегии. Доля клиентов, которые обменивали паи в рамках своего портфеля с акций на облигации, увеличилась на 20%. Речь идет об облигациях федерального займа, корпоративных облигациях, а также евробондах, номинированных в иностранной валюте. Эти инструменты актуальны для тех, кто хочет размещать свои средства в иностранной валюте, а другие банковские продукты не позволяют делать это с высокой доходностью. Доходность рублевых облигаций варьировалась от 5,8 до 8,5% (в зависимости от выбора портфеля). Это достаточно нескучная стратегия, позволяющая создать определенную «подушку безопасности», диверсифицировать подход в инвестировании.

— Чем обусловлено смещение интереса от акций к облигациям?

— В 2019 году рынок был достаточно волатилен. Несколько раз менялась ключевая ставка ЦБ, происходили различные политические события. В такой ситуации многие инвесторы предпочли диверсифицировать свои средства, используя различные финансовые инструменты.

Еще один инструмент, по которому мы наблюдаем существенный и стабильный рост спроса, — накопительное страхование жизни. Рынок страховых продуктов растет и становится все более разнообразным. По данным Всероссийского союза страховщиков, за 9 месяцев 2019 года сегмент НСЖ стал лидером роста, увеличившись на 54%, по сравнению с результатом 2018 года. При этом нужно понимать, что накопительное страхование жизни — это, прежде всего, финансовая защита на определенный срок и покрытие некоторых финансовых рисков, выбранных клиентом. К плюсам продукта можно отнести получение налогового вычета, возможность неоднократно сменить выгодоприобретателя, долгосрочность программы; к минусам — отсутствие гарантии возврата средств и взносов со стороны государства, относительно невысокую доходность. Как правило, этот продукт клиенты выбирают, чтобы сформировать «подушку» для оплаты обучения ребенка, поддержки своего уровня жизни в старости.

В 2019 году мы увидели, что в этот продукт банки и страховые компании начинают вносить дополнительные сервисы. Например, появляется возможность получения медицинских консультаций онлайн, оформления налогового вычета «под ключ». Это актуально для клиентов, которые имеют разные финансовые инструменты, и им нужна консолидация всех выплат. Такие дополнительные опции позволяют клиенту получить не только защиту от инфляции, но и повышенный доход.

Большинство частных инвесторов сегодня пользуется таким сервисом, как брокерское обслуживание.

К тенденциям 2019 года можно отнести и смещение спроса к более сложному комбинированному инвестированию не только в премиальном, но и массовом сегменте.

— В чем заключаются эти комбинации?

— Клиенты выбирают разные варианты инвестирования: депозит и ИСС, накопительное страхование жизни и депозит, доверительное управление с минимальной суммой вхождения и один из ПИФов. Если ранее у клиентов в среднем было по 2-3 инвестпродукта, то сейчас по 4-5 и более. Также инвесторы предпочитают размещать свои средства в разных банках, финансовых компаниях — максимально диверсифицируя риски.

Думаю, что в 2020 году именно такие варианты сложных комбинированных продуктов помогут не только превзойти инфляцию, но (при умелом управлении) минимизировать риски и получить ожидаемую доходность.

— Если говорить о доходности… Оглядываясь на 2019 год, можете привести примеры инструментов, которые оказались наиболее интересными в этом плане?

— Если говорить о популярности, то здесь у наших клиентов лидировали накопительные счета с доходностью 6% годовых. На втором месте — ПИФы. Например, в 2019 году самый консервативный ПИФ облигаций показал доходность около 10,5% годовых. Максимальная доходность была у ПИФа Индекс ММВБ («фонд голубых фишек») — 36,63%. ПИФ акций показал доходность в районе 30,5% годовых.

Можно говорить, что сейчас у частных инвесторов идет перекос от пассивного сбережения к активному управлению своими финансами. В результате для АО «Райффайзенбанк» 2019 год стал знаковым по темпам роста портфеля. Так, в сегменте инвестиционных продуктов объем средств клиентов в управлении за 9 месяцев у нас вырос на 39% (для сравнения: по итогам 2018 года — чуть более 20%). Число клиентов в брокерском обслуживании за 11 месяцев увеличилось на 30%. Важную роль в формировании этого тренда играет цифровизация. Она ускоряет и упрощает процессы управления финансами. К примеру, наш банк уже несколько раз серьезно модернизировал свой онлайн-банк, выводил новые и дорабатывал существующие услуги по управлению своими накоплениями.

— Можете дать прогноз о спросе на инвестпродукты в 2020 году?

— Думаю, что продолжит расти доля накопительных счетов, так как этот инструмент очень гибкий и удобный для клиентов. Вклады станут копилкой на определенный день, где будут размещаться суммы, которые клиенту точно не понадобятся в течение длительного времени, и у него не возникнет эмоционального соблазна снимать средства. Мы ждем роста спроса на хорошо зарекомендовавшие себя в 2019 году брокерское обслуживание и доверительное управление. Видим, что банки изучают возможность снижения порога первоначального взноса в ИИС — для привлечения более массового клиента. На рынке достаточно много клиентов, пока не готовых на старте вкладывать в ИИС 100 тысяч рублей и поэтому выбирающих более простые инструменты инвестирования, в том числе депозиты, накопительные счета.

— Ожидаете появления новых финансовых инструментов?

— Я бы, скорее, сказала, что в 2020 году речь будет идти об активизации работы банков по цифровизации своих предложений. Например, в первой половине 2020 года мы выходим на массовый сегмент по предоставлению брокерских услуг. Пока этот продукт у нас доступен только для премиального класса. Речь будет идти о снижении входной суммы и запуске более удобного интерфейса, необходимого для дистанционного управления.

Если говорить об обновлении структурных инструментов, то мы в течение 2019 года около 5-6 раз меняли структурные ноты. Этот инструмент также доступен для широкого круга инвесторов, но популярностью пока пользуется в премиальном сегменте. Думаю, что в 2020 году мы продолжим работу по обновлению линейки инвестиционных продуктов, добавлению в нее новых инструментов.

Кредитные акценты

— Если рассмотреть тему «Как тратить деньги»: можете оценить привлекательность текущих ставок по кредитам? Стоит ли ждать их дальнейшего снижения или кредитоваться сейчас?

— Считаю, что в данной ситуации не совсем правильно смотреть на рынок. Кредит нужно брать тогда, когда он необходим с точки зрения личных потребностей, но взвешивая все нюансы своей платежеспособности. Понятно, что банк всегда проверяет заемщика, но и заемщик сам должен трезво оценивать: нужны ли ему заемные деньги, каков его прожиточный минимум и возможности. Также нужно оценить удобство подачи заявки, обслуживание, сервис, скорость принятия решения, возможность удобного погашения займа. Так, в 2019 году мы серьезно модернизировали свой личный кабинет для ипотечных заемщиков. Теперь клиент может практически все операции провести через сайт в течение нескольких минут с помощью Sign Everywhere (аналог электронной подписи). Этот сервис мы начали продвигать только в 4 квартале 2019 года, а по итогам года через онлайн у нас уже были поданы около 20% заявок на ипотеку. Хорошая статистика наблюдается и в 2020 году. Буквально в декабре мы внедрили новый сервис, где клиент может с помощью сайта госуслуг подтвердить свои доходы справкой из Пенсионного фонда. Это значит, что ипотеку уже можно оформить только по двум документам.

Что касается потребкредитов и кредитных карт, то с помощью дистанционных технологий в 2019 году у нас поданы более 60% заявок. У клиентов есть возможность загрузить в личный кабинет подтверждающие документы (справка, трудовая книжка и т.д.).

Если говорить о ситуации со ставками по кредитам, то сейчас они действительно находятся на рекордно низком уровне. В 2019 году на этом сегменте увеличивалась конкуренция, банки стали более оперативно менять ставки, условия, добавлять онлайн-сервисы. К примеру, в Райффайзенбанке в прошлом году пересматривали условия по ипотеке 5 раз. Сейчас мы хорошо себя чувствуем на рынке со ставками от 8,39% годовых на новостройки и от 8,49% на вторичку. Это одни из самых интересных условий на рынке. Также участвуем в льготных программах с господдержкой — на «детскую ипотеку» ставка сейчас 4,99%.

Новый тренд в кредитовании — банки сейчас предлагают своим действующим клиентам индивидуальные условия. Это могут быть более низкие ставки, большие суммы займа, предодобренные кредиты. Для клиента это очень хорошая возможность получить привлекательную ставку займа — вне зависимости от уровня действующих ставок.

— Но сейчас банки пересматривают требования к заемщикам в сторону ужесточения. В том числе из-за выводов ЦБ о высокой закредитованности заемщиков…

— В большинстве банков это так. На рынке уровень отказов в 2019 году существенно вырос, по сравнению с 2009 годом. Количество клиентов, которые хотели бы получить кредит, тоже растет, но банки очень пристально изучают их кредитную историю. Для нас эти изменения не так актуальны. Дело в том, что мы изначально выбрали консервативную позицию в оценке заемщиков, которой придерживаемся независимо от ситуации на рынке. Качество нашего портфеля подтверждает правильность выбранной нами стратегии. У нас рекордно низкая просрочка.

— Насколько актуальны сегодня предложения по рефинансированию? Когда экономически выгодно ими воспользоваться?

— Рефинансирование — одна из важных тенденций в розничном кредитовании 2019 года. Основной объем рефинансированной ипотеки в нашем банке пришелся на декабрь 2019 года. В 4 квартале доля рефинансирования составила 42% от общего объема выданных кредитов. Анализируя спрос на продукт, мы видим, что кроме классического рефинансирования клиентам интересна программа расширенного рефинансирования. При наличии ипотеки она позволяет консолидировать до 5 кредитов сторонних банков под залог приобретаемой, имеющейся в собственности или строящейся квартиры по ставке от 8,39%.

Мы ожидаем, что в этом году будет высокий спрос на рефинансирование по ипотеке, ведь ставки 2017-2018 годов отличаются от сегодняшних уже на 2% и более. Значит, перекредитование может дать существенную экономию.

— Если проанализировать поведение заемщиков в целом, можно ли сказать, что они отслеживают ситуацию на рынке, чтобы минимизировать свои платежи по кредитам?

— Думаю, что это некая тенденция, но навязанная извне. Сейчас на рынке очень много предложений от банков, идет активная диджитал-реклама, пассивные предложения продукта на рекламных носителях, точечные звонки с предодобренными кредитами… В результате каждый второй заемщик начинает пристально изучать, какие условия кредитования есть у него и что предлагает рынок. Это новые реалии.

Фото предоставлено пресс-службой банка