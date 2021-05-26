Новосибирская область все-таки получит 5 новых промышленных кластеров

Новосибирские предприятия узнали о возможностях создания промышленных кластеров в ходе практической сессии, прошедшей на площадке центра «Мой бизнес».

— Те варианты кластеров, которые Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России предложила создать в регионе, де факто работают, просто участники кооперации пока не знали, как оформить их и получить меры государственной поддержки. Эта встреча – фундамент, с которого мы стартуем, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. — С 2011 года мы работаем с инновационными кластерами, теперь новый виток – промышленные кластеры, — прокомментировал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Участниками практической сессии стали порядка 70 руководителей новосибирских промышленных предприятий и представителей бизнеса. Организатором выступило АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» при поддержке правительства Новосибирской области и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

— Объединение предприятий в кластеры — это инициатива, которая должна идти от самих предприятий. Поэтому мы и организовали эту сессию, чтобы рассказать бизнесу о том, почему кооперация может оказаться эффективной. Во-первых, кластер позволяет удешевить производственный процесс, сделать его более надежным, менее рискованным, снизить затраты и обеспечить прямой обмен опытом. Во-вторых, участники кластера могут получить федеральные субсидии на возмещение затрат по реализации совместных проектов – до 30%, — прокомментировал генеральный директор АОР «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Практическая сессия включила в себя два тематических блока. Первый семинар раскрыл вопросы формирования промышленных кластеров, проектирования кооперационных цепочек, а также реализации совместных кластерных проектов. Второй практический семинар был направлен на выявление перспективных направлений кооперации.

— Первая наша задача – подробно рассказать и показать промышленным предприятиям, что меры господдержки существуют, что предприятия могут смело инвестировать в новые проекты, при этом претендовать на меры господдержки, которые позволяют субсидировать затраты на всех этапах работы. Вторая задача – продемонстрировать промышленным предприятиям и чиновникам, уже на основе аналитической работы и анализа социально-экономического развития региона, стратегию пространственного развития, а также показать, что уже сейчас на территории Новосибирской области существуют и функционируют не менее пяти промышленных кластеров, осталось организовать работу по формализации и внесению документов в реестр Министерства промышленности и торговли России. Если к нашему мнению прислушаются, то регион получит не менее пяти промышленных кластеров, а также повысит инвестиционную привлекательность региона за счет того, что потенциальные инвесторы будут более охотно входить в производственные цепочки понимая, что государство снизит порог вхождения в бизнес, — резюмировал директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко.

Отметим, что возможность создания в регионе озвученных кластеров обсуждается уже с 2016 года.